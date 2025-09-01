Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
ثقافة

الذَّاكِرِةْ الْقِدِيْمِةْ

undefined's profile picture

البيان

تِلَفَّتْ فِيْ الْعِيُوْن اللَّى تَلَفَّتْ مَا مِدَاكْ تْمِلّ

يِحُوْم الشَّكّ وِعْيُوْن الْكِتُوْم أصْدَقْ مِنْ لْسَانِهْ

عَلَى انِّيْ سَابِرْ أغْوَارْ إلْتِفَاتَةْ طَرْفِكْ الْمِنْسَلّ

علَى انِّيْ كَنِّيْ الْمَدْيُوْن يَوْم يْشُوْف دَيَّانِهْ

قِدِيْمِكْ يَا قِدِيْم الذَّاكِرِهْ لِهْ كِلّ يَوْمٍ حِلّ

يِجَدِّدْ سِيْرِتِهْ.. لَوْ حَاوَلْ النِّسْيَانْ: نِسْيَانِهْ

سَرَاب ٍ قِلِّكْ بْعَيْنِيْ كِثِيْر وْزَوْد غَيْرِكْ قِلّ

لَوْ انِّهْ يَحْطِبْ أطْرَافَهْ دِفَا وِيْشِبّ فَـ .. اغْصانِهْ

حِفَظْتِكْ فِيْ النِّظَرْ حِفْظ الْوِصَايَا وِالنِّسِيْم يْزِلّ

أنَا اللَّى مِنْ ذَعَاذِيْع النِّسِيْم يْشُوْف حِقْرَانِهْ..!

تِهِبّ النَّوْد وِيْغَدْر الْهِوَا فِيْ عُوْدِكْ الْمِبْتَلّ

ألُوْمَهْ لَيْه وِاللَّى غَادِرٍ فِيْ (يُوْسِفْ) أُخْوَانِهْ

مَعْ انْ زَهْو الْحَيَاةْ اللَّى بْقِرْبِكْ يَا خِفِيْف الظِّلّ

تِقَافَتْ كَنَّهَا عِمْر السِّجِيْن بْعَيْن سَجَّانِهْ

عِذِيَّاتْ السِّنِيْن اللَّى صِبَاهَا كِلّ يَوْم يْقِلّ

عِطَتْك إحْسَاسْهَا وِاللَّى عِطَاكْ اللّه سِبْحَانِهْ