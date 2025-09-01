Al Bayan
ثقافة

صِرَاعَاتْ النَّفْس

البيان

سِنِيْن الْقِسَا مَا تْعَرْف رَاحَهْ وْلَذَّةْ عَيْش

تِعَرْف الشِّقَا وِتْعَرْف وِشْلَوْن تِقْصَانِيْ

ضِغُوْط وْتَعَبْ وِاجْهَادْ أمُوْرٍ مَهِيْ بِشْوَيْش

وْصِرَاعَاتْ نَفْس تْحِدِّنِيْ وِاتَّحَدَّانِيْ

يِرُوْح الْعِمِرْ وِتْرُوْح الاحْلامْ كَوْمَةْ رِيْش

خِذَتْ قَسْمَهَا مِنْ وَقْتِيْ وْهَرْجَةْ لْسَانِيْ

وَاوَاجِهْ ظِرُوْف الْوَقْت وْلا أقْبَلْ التَّهْمِيْش

أنَا مَوْتِيْ أهْوَنْ مِنْ تِشِمَّاتْ عِدْوَانِيْ

بِدُوْن الْكَرَامَهْ مِسْتَحِيْل آحَيَا وَآعِيْش

لَوْ انْهَا تِوَرِّدْنِيْ عَلَى الْمَوْت مِنْ دَانِيْ..!

أصَادِمْ بِقُوَّةْ بَاسْ يَوْمِيْ بِسِنّ الطَّيْش

كِبِرْت وْإلَيْن الْيَوْم وَآنَا مِثِلْ مَانِيْ

كِبِيْر الْمِقَامْ إنْ كِبِرْ هَمِّهْ مَا يَنْشِدْ لَيْش

يِقُوْل إنّ هَمِّيْ يَوْم يِكْبَرْ عَلَى شَانِيْ

يِعِيْش الأمَلْ وِالاَّ يِمُوْت الأمَلْ حَتَّيْش

مِنْ هْمُوْم بَقْعَا مَا بِقَى شَيّ مَا جَانيْ

تِقَدِّمْنِيْ عْزُوْمِيْ وَاعَرْف النَّهَايِهْ وَيْش

أنَا ذِيْب وِذْيَابْ الْخَلا مَا تَعَشَّانِيْ

لا جَاتْ الظِّرُوْف تْقُوْل غَارَهْ وْمَقْدَمْ جَيْش

أقَلِّطْ عَلَى دَرْب الْخَطَرْ عِمْرِيْ الْفَانِيْ