يَا سَاكِنِهْ قَلْبِيْ بَعَدْ مَا سِكَنْتِيْه
فِيْك إكْتِفَى.. وِبْدُوْنِكْ يْعِيْش خَالِيْ
يِفْدَاكْ قَلْبٍ مِنْ ضِلُوْعِيْ خِذَيْتِيْه
يَاللَّى خِذَيْتِيْ قَبِلْ قَلْبِيْ خَيَالِيْ..!
تَرَى الْجَمَالْ الْفَارِقْ اللَّى حِوَيْتِيْه
خَلاَّكْ مِنْ بَيْن الْبِنِيْ ضَغْط عَاليْ
مَا لِك شِبِيْه وْزَيْنِكْ اللَّى جِمَعْتِيْه
دُوْنِهْ تَحَامَوْا مِحْتِمِيْن التُّوَالِيْ
عَادِيْ مَعِكْ لَوْ رِحْت فيْ رِحْلَةْ التَّيْه
يْطُوْل عِمْرِيْ مَعْك وِيْطِيْب فَالِيْ
اللَّى دِمَرْه الْوَقْت فِيْنِيْ عِمَرْتِيْه
وِارْتِحْت عِقْب الضِّيْق وِارْتَاحْ بَالِيْ
لَوْ (النِّحَاسْ) اللَّى مَا يِلْبَسْ لِبَسْتِيْه
يِطْغَى عَلَى (الألْمَاسْ) وِيْصِيْر غَالِيْ..!!