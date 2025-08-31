«مكتبات الشارقة» تنشد «أغاني البحر والشعر»

جمعت مكتبات الشارقة العامة مساء الجمعة في إطار احتفالاتها بمرور مئة عام على تأسيسها، في «واجهة كلباء» نخبة من الشعراء والمثقفين والأكاديميين في أمسية حملت عنوان «أغاني البحر والشعر»، بالتعاون مع بيت الشعر في دائرة الثقافة، احتفاءً بذاكرة المكان وعمق ارتباط أهل الإمارات بالبحر والشعر؛ بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين والمثقفين.

وشهدت الأمسية برنامجاً متنوعاً ضم جلسة نقاشية حول النقد والبلاغة ولغة التراث في الشعر العربي الفصيح بمشاركة الشاعرين عبدالله الهدية وطلال سالم الصابري، وأدارها الإعلامي عبدالله أحمد، إلى جانب إلقاءات شعرية أضاءت على جماليات القصيدة الإماراتية والعربية، وعرض فني للأغاني البحرية والشعر البحري قدّمته جمعية الصيادين في كلباء، مع تنظيم معرض مقتنيات خاصة بالبحر والصيد أبرز عمق ارتباط المجتمع المحلي بتراث البحر وحكاياته.

مشروع معرفي

وأكد الشاعر عبدالله الهدية خلال الجلسة، أنّه يعتبر نفسه صاحب رسالة يحمل مشروعاً إبداعياً ومعرفياً يفتح له أبواب الماضي والحاضر والمستقبل معاً، ليعيش التجربة بما تتيحه له الرؤية والوعي؛ موضحاً أن الكمّ المعرفي الهائل في هذا الزمن قد لا يترك للإنسان فرصة لالتقاط أنفاسه، غير أنّ صاحب الرسالة قادر على التعبير عنها في أي وقت، اليوم أو غداً.

وتساءل الهدية: «هل يمكن أن نحاكم زماننا بمعطيات الماضي»؟ مشيراً إلى أنّ فهم الهوية كثيراً ما يكون قاصراً، فهي لا تقتصر على كونها ميراثاً من الآباء، بل هي ركيزة تتجدد في الحاضر وتشكل أساساً لمشروع الفرد.

واختتم مؤكداً أهمية العمل لإنجاز كل شخص مشروعه الخاص، قائلاً: «حتى المنفلوطي وغيره من أعلام الأدب لو انتظروا من يأخذ بأيديهم لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من أثر وإبداع».

اقتناص اللحظة

بدوره، أشار الشاعر طلال سالم الصابري في حديثه إلى أن هذا العصر يتسم بسرعة الإيقاع، «حيث تكاد اللحظة تفلت من بين أيدينا فيما نحاول اقتناصها وسط تشتيت هائل تفرضه التطبيقات والحوارات المتعددة التي تحاصر الإنسان في كل اتجاه»، مؤكداً أن الشعر، بطبيعته، يقوم على اختزال المعاني والتكثيف الدلالي، وهو ما يتطلب من المتلقي التمهّل والوقوف طويلاً عند النص لاكتشاف مراميه العميقة.

وأضاف الصابري أنّه رغم تسارع الإيقاع العام وميول الجمهور المتزايدة نحو الاختصار، إلا أنّ المفارقة تكمن في أنّ المتلقي نفسه قد ينجذب أحياناً إلى الاسترسال، كما يظهر في الإقبال الواسع على متابعة المسلسلات الطويلة.