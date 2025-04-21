يِهِزّ غِصْن الرِّجَا نِسْنَاسْ

وَانَا اجْمَعْ الدَّمْع مِنْ خَدِّهْ

لازِلْت أحِسّ بْتَعَبْ وِاعْمَاسْ

تِعَاوِدْ الْبَالْ مِنْ مِدِّهْ

لا بَاسْ يَا خَاطِرِيْ لا بَاسْ

السَّيْف مَا يِجْرَحَهْ حَدِّهْ

وِالْقَلْب لَوْلا عَلَيْه أقْوَاسْ

لا فَزّ بِعْرُوْقَهْ تْصِدِّهْ

يَمْدِيْه لا هَزِّهْ الْهَوْجَاسْ

يْشَقِّقْ الصَّدِرْ وِيْقِدِّهْ

لِيْ صَاحِبٍ نَاعِمٍ حَسَّاسْ

أغْلِيْه بِالْحَيْل وَاوِدِّهْ

يِقُوْل لِيْ: فِيْ حَشَاهْ إحْسَاسْ

مَانِيْب كُبْرَهْ وْلا قَدِّهْ

وِيْقُوْل: أحِبِّكْ وَاحِسّ بْيَاسْ..!

وِالْأَمُرْ مَاهُوْب فِيْ يَدِّهْ

قِلْت: آهْ يَا الْمِطْرَقْ الْمَيَّاسْ

مِنْ طَارِيْ الْبِعْد وِالصَدِّهْ

فِيْ عْيُوْنِهْ عْيُوْنِهْ النِعَّاسْ

يَبْنِيْ لِيْ الشَّوْق وِيْهِدِّهْ

وِالظَّبِيْ وِاللَّيْل وِالْقِرْنَاسْ

وْمَا لا اقْدَرْ أحْصِيْه وَآعِدِّهْ

يَالَيْتِيْ أجْمَعْ قِلُوْب النَّاسْ

أشْبَاهْ وِالضِّدّ مَعْ ضِدِّهْ

وَاحِبِّكْ بْهَا بِدُوْن قْيَاسْ

لَيْن الْعِمِرْ يِنْتِهِيْ حَدِّهْ

يَا زَيْن مَا فِيْ الْبِعَادْ أوْنَاسْ

إنْ كَانْ لِيْ كَفِّكْ تْمِدِّهْ

عِطْنِيْ لِعَيْنِيْ بَعَدْك نْعَاسْ

لا تَاخِذْ النَّوْم وِتْلِدِّهْ

وْعِطْنِيْ لِنِسْيَانِكْ الأجْرَاسْ

وْقَلْبِيْ عَلَى مِهْجِتِهْ رِدِّهْ

وَانَا اوْعِدِكْ وَاوْعِدْ الْقِرْطَاسْ

بِالْحِبّ فِيْ اللِّيْن وِالشِدِّهْ