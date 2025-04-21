الْوَرْد وِالْخَدّ

يَا وَرْد وِشْ يِقْرَبْ لِكْ الْخَدّ..؟!

لَى صَاحِبِهْ يَقْطِفْك بِيْدَيْه

شَدّ إنْتِبَاهِيْ فِيْ الشِّبَهْ شَدّ.

يَا وَرْد شِاللَّى مِنْك تَعْطِيْه..؟!.

يَا وَرْد.. لِهْ عَيْنٍ وْلِهْ قَدّ

وْلِهْ طُوْل مَعْ خِصْرٍ يْحَلِّيْه

لِهْ بَسْمِةٍ مَا هِيْ عَلَى حَدّ

وِدِّيْ عِيُوْنِيْ مَا تِخَلِّيْه

مِنْ خَاطِرِيْ قُمْت آتَنَهَّدْ

حَسَّيْت رُوْحِيْ مَيِّتِهْ فِيْه

مَا هُوْ مِزُوْحِيْ نَظْرِتِهْ جَدّ

وْفِيْ مَشْيِتِهْ يَوْزِنْ خِطَاوِيْه

سَلَّمْت لا سَلَّمْ وْلا رَدّ..!

رَوَّحْ وْعَيْن اللّه تَرَاعِيْه

نَاظَرْ بْطِرْف عْيُوْنِهْ.. وْصَدّ..!!

وْكِلِّيْ أمَلْ يَوْمٍ ألاقِيْه