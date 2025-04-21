Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
ثقافة

الإنْدِفَاعْ الْوِجْدَانِيْ

  • شعر: تركي الميزاني
undefined's profile picture

البيان

مَانِيْ مْجَازِيْك فِيْ صَدِّكْ وْهِجْرَانِكْ

وَدَّعْتِكْ اللّه وْتِلْقَى وَاحِدٍ ثَانِيْ

أتْعَبْت الاعْيَانْ وِالأقْدَامْ مِنْ شانِكْ

وِانْتِهْ وَلا شَيّ سَوَّيْتِهْ عَلَى شَانِيْ..!

فَزَّيْت لِكْ يَوْم قِلْت أسْمِكْ وْعِنْوَانِكْ

لَوْ كَانْ مَا تِنْتِمِيْ لاسْمِيْ وْعِنْوَانِيْ

مَا جِيْت أدَوِّرْك وِالاّ اطِقّ بِيْبَانِكْ

وِالاَّ اتَرَجَّاكْ مِثْل فْلانْ وِفْلانِيْ

إنْت الِّذِيْ جِيْت لِيْ وَاعْلَنْت بِلْسَانِكْ

إنِّكْ عَلَى شَوْفِتِيْ جَايِعْ وْعَطْشَانِيْ

صَدَّقْت هَرْجِكْ وْمَنْطُوْقِكْ مِنْ لْسَانِكْ

وَاقْبَلْت لِكْ مِنْدِفِعْ مِنْ كِلّ وِجْدَانِيْ

مَا كِنْت أفَكِّرْ يِجِيْ فِيْ يَوْم نِسْيَانِكْ

وَانْسَاكْ وِانْتِهْ مْعَاهِدْنِيْ مَا تِنْسَانِيْ

إلاَّ بَعَدْ مَا قِرَيْت الْكَذْب فَــــــــــــــ.. اعْيَانِكْ

حَاوَلْت أوَادِعْك وَانْسى كِلّ مَا جَانِيْ

خَلاصْ مَا نِيْب مِتْعَنِّيْ عَلَى شَانِكْ

وَدَّعْتِكْ اللّه وْتِلْقَى وَاحِدٍ ثَانِيْ