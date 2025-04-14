Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
ثقافة

دِمُوْع السَّحَابْ

  • شعــر: فيصل القاضي
undefined's profile picture

البيان

أنْسَاكْ يِجْرَحْنِيْ الْمِسَا وَاذْكِرْك يِنْهَارْ الصِّبَاحْ

لا لَوَّحَتْ ذِكْرَى الْغِرُوْب وْلا اشْرَقْ النِّسْيَانْ نُوْر

مَا ادْرِيْ الْوَلَهْ صَانْ الشِّتَا وِالاَّ الشِّتَا خَانْ الْوِشَاحْ

مَا ادْرِيْ النِّدَمْ حَبّ الشِّعِرْ وِالاَّ الأمَلْ عَافْ الشِّعُوْر

آتُوْه يَغْرِيْنيْ السَّرَابْ أيْأَسْ وْيِرْدَعْنِيْ الْكِفَاحْ

أرْحَلْ يِنَادِيْنِيْ الشَّغَفْ وَارْجَعْ يِرَحِّبْ بِيْ الْفِتُوْر

مِنْ وَيْن مَا وَجَّهْت وَجْهِيْ فِيْ طِرِيْق ألْقَى الْجِرَاحْ

تَسْبِقْ خِطَاوِيْ سَجِّتِيْ وِتْصَافِحْ عْزُوْم الْعِبُوْر

اللّه لَوْ بِيْدِيْ (عِصَى مُوْسَى) أوْ لْرُوْحِيْ جِنَاحْ

مَا كَانْ يِمْنَعْنِيْ الْمِدَى عَنْ يُوْسِفِي ٍ ما يِزُوْر

مَا عَادْ فِيْ صَدْرِيْ دِرُوْع وْلا عَلَى يْمِيْنِيْ سِلاحْ

لِلّه أنَا لَيْه التِّكَبِّرْ وِالتَّغَطْرِسْ وِالْغِرُوْر..!

مَا ضَاعْ مِنْ قَلْبِيْ تَعَبْ مَا دَلَّتْ الرُّوْح ارْتِيَاحْ

كِلّ التِّفَاصِيْل تْتِّشَابَهْ حَيْل وِالدِّنْيَا تِدُوْر

حَاوَلْت أبَيِّضْ نِيِّتِيْ وَاقَابِلْ الظِّلْم بْسَمَاحْ

وَاللّه (يَعْلَمُ خَائنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِيْ الصُّدُوْر)

أزْرَيْت أصَلِّحْ غَلْطَةٍ رَاحَتْ وَاثَارِيْ الْعِمِرْ رَاحْ

كِلْ مَا اعْتِذَرْت يْرَدِّدْ الْمَاضِيْ تَرَى مَا انْت مْعَذُوْر

مَا طَاحَتْ دْمُوْع السَّحَابْ اللَّى يِشِيْل الدَّمْع طَاحْ

يَا رَبِّيْ إغْفِرْ لِيْ وْسَامِحْنِيْ عَلَى سْنِيْن الْقِصُوْر

خَلاصْ أبَرْخِيْ قَبْضِتِيْ وَاتْرِكْ شِرَاعِيْ لِلرِّيَاحْ

سَلَّمْت أمُوْرِيْ لِلَّى بْأمْرَهْ تِسَاهِيْل الأُمُوْر