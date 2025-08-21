العويس جوهر ندوة في باريس سبتمبر المقبل

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس بالتعاون مع منظمة اليونسكو، في باريس، ندوة دولية نوعية، بعنوان «سلطان العويس.. رحلة الشعر.. رحلة العطاء»، وذلك في إطار الاحتفال بمئوية الشاعر سلطان بن علي العويس (1925 ـ 2025)، حيث تعقد الندوة في مقر اليونسكو يومي 11 و12 سبتمبر المقبل، والتي تعد واحدة من أبرز فعاليات البرنامج الاحتفالي الواسع بمئوية الشاعر الراحل، وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على إرثه الثقافي والأدبي.

يشارك في ندوة «سلطان العويس.. رحلة الشعر.. رحلة العطاء» نخبة من الباحثين والأدباء والشعراء والمستشرقين من مختلف دول العالم، حيث يتحدث في اليوم الأول كل من: الدكتورة باربارا ميخالاك من بولندا، والدكتور علوي الهاشمي من البحرين، والدكتورة إيزابيلا كاميرا من إيطاليا، والدكتور شتيفان فايدنر من ألمانيا، والدكتور بطرس حلاق من فرنسا، والأديب عبدالغفار حسين، والدكتورة فاطمة الصايغ، والدكتور يوسف الحسن، والأديب عبدالحميد أحمد من الإمارات.

وفي اليوم الثاني، يشارك كل من: الدكتور شوقي عبدالأمير، والدكتورة بيندكت لوتيليه من فرنسا، والدكتور سليمان الجاسم، والدكتور عبدالخالق عبدالله، والأديب إبراهيم الهاشمي من الإمارات، والشاعر الدكتور علي جعفر العلاق من العراق، والشاعر شوقي بزيع من لبنان، والشاعر كريم معتوق من الإمارات، والشاعر حسين درويش من سوريا.

وعلى هامش الندوة، تنظم المؤسسة معرضاً تشكيلياً بعنوان «كلمات تهوى الجمال» مستوحى من شخصية العويس وأشعاره، فضلاً على معرض كتب مصغر من إصدارات المؤسسة بمناسبة المئوية، بالإضافة إلى ترجمات لأشعار سلطان إلى الفرنسية، ويتخلل افتتاح الندوة عرض فيلم وثائقي قصير عن حياة سلطان العويس، كما يقدم الفنان فواز باقر وفرقة التخت الشرقي نماذج من الموسيقى التراثية الشرقية.