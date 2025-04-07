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ثقافة

الْحِلْم الأوَّلْ

  • شعر: شيخة المقبالي
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البيان

فِيْ ظَلامْ اللَّيْل وَاجْوَاءْ الْخَرِيْف

مَا حِسَبْت الْجَوّ لِهْ صَمْت وْسِكُوْن

النِّسَايِمْ مَا رِضَتْ عَنِّيْ وِصِيْف

وِاشْتِيَاقِيْ زَادْ لِلصَّدْر الْحَنُوْن

تَمْضِيْ السَّاعَاتْ وِالشَّاطِيْ نِظِيْف

وِالْحِلِمْ تَعْبِيْر نَظْرَاتْ الْعِيُوْن

النَّهَرْ جَارِيْ عَلَى جَالْ الرِّصِيْف

وِامْتِدَادْ النَّهْر مِنْ بَحْر الْجِنُوْن

تِبْحَثْ عْيُوْنِيْ عَنْ الْقَلْب النِّظِيْف

وِالْعِسَلْ ذَايِبْ عَلَى فَمّ الصِّحُوْن

غَرَّدْ الْعِصْفُوْر بِاللَّحْن الظِّرِيْف

فِيْ قِفَصْ صَدْرِيْ عَلَى عُوْج الْغِصُوْن

أوَّلْ أحْلامِيْ لِهْ الظِّلّ الْخِفِيْف

صَاحِبْ الأوْتَارْ عَذْبَاتْ اللِّحُوْن

أوَّلْ أحْلامِيْ لِهْ الْقَلْب الرِّهِيْف

مَا غِبَنِّيْ يَوْم أوْ كَانْ مْغَبُوْن