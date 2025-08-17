Al Bayan
ثقافة

رُمْح الْجِفَا

سيف السعدي

شعر: حمد المشيعلي

الرُّوْح تَرْكِضْ لْيَا شَافَتْ وِمِيْض الْبِرُوْق

مِثِلْ مَا تَرْكِضْ عَلَى صَوْت الْمِصَوِّتْ فَرَسْ

الرُّوْح تَرْكِضْ تَحَسْب الْحِبّ تَمْر وْعِذُوْق

مَا تَدْرِيْ الْجَرْح قَبْل الْحِبّ فِيّ انْغَرَسْ

تِجَذِّرَتْ ذِكْرِيَاتِكْ بَيْن دَمّ وْعِرُوْق

وْكِبْرَتْ بْرَاسِيْ.. وْنِسْيَانِكْ يِدِقّ الْجَرَسْ..!

كِذْبِهْ.. وَانَا اللَّى أعِدِّكْ فِيْ زِمَانِيْ صِدُوْق

وَانَا احْسِبْ انِّيْ قَبِلْ رُمْح الْجِفَا مِحْتِرِسْ

غِدَيْت مَا بَيْنِكْ وْبَيْن الزِّمَانْ السِّرُوْق

وْذِيْب إنْتِظَارِكْ لْيَا مَرّ الْحَنِيْن إفْتَرَسْ

الرُّوْح فِيْ جِلْدَهَا (نَدْبَةْ غِيَابْ) وْحِرُوْق

وِالْقَلْب مَا لِهْ قَصِرْ بَعْدِك.. وْلا لِهْ حَرَسْ..!!