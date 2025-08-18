صَحْوَةْ ضِمِيْر

شعــر: سلطان الحارثي





وَدَّعْتِكْ اللّه يَا الْمِفَارِقْ عَلَى خَيْر

دَرْبِكْ سَهَالِهْ وْيَعِلْ سَمْحٍ مِسِيْرِكْ

عَسَاكْ مْن احْوَالْ سُوْد الْمِقَادِيْر

سَالِمْ.. عَلَى مَا قِيْل رَبِّيْ يِجِيْرِكْ

وِقْف الْحَكِيْ بْكِلّ الْجُمَلْ وِالتَّعَابِيْر

مَا دَامْ مَا شَابَهْ وِرُوْدِكْ صِدِيْرِكْ

شُوْف الْغَلا مَا عَادْ لِهْ أيّ تَأْثِيْر

وْلا هَزِّتِكْ صَرْخَاتْ صَحْوَةْ ضِمِيْرِكْ

كِرِيْم.. لا مَا اقُوْل يَا مِنْك تَقْصِيْر

يَا اللَّى مِلَيْت الْعَيْن عَنْ شَوْف غَيْرِكْ

يَا بُوْ قُوَامٍ يَعْجِزْ الْوَصْف وِيْحِيْر

وِاللَّى تَحَتْ قَيْدِكْ وْشَلَّةْ نِظِيْرِكْ

أحْدَثْت فِيْ قَلْبِيْ بَلا شَكّ تَغْيِيْر

وْعَلَّمْتِنِيْ مِنْ طِيْبِكْ وْزَوْد خَيْرِكْ

عِنْد الِّذِيْ مِثْلِكْ يَا فَارِقْ عَنْ الْغَيْر

عَادِيْ مَعِكْ تَكْسِرْ بِخَاطِرْ عِشِيْرِكْ