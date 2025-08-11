Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
ثقافة

فِطْنَةْ التَّلْمِيْح

undefined's profile picture

سيف السعدي

شعر: مريم النقبي

وَاللّه انِّيْ مَا تِجَاوَزْت الشِّعُوْر

وْلا تِزَالْ اللَّحْظَهْ فِيْنِيْ سَاكِنِهْ

مِنْ ثَلاثْ أيَّامْ وَافْكَارِيْ تِدُوْر

تُوْصَلْ الأوَّلْ وْتِرْجَعْ ثَامِنِهْ..!

مَا أشُوْف إلاَّ فَرَاشَاتْ وْطِيُوْر

وِسْط عَيْنِيْ فِيْ سَلامْ وْ آمِنِهْ

وْوِسْط قَلْبِيْ تَنْبِتْ أغْصَانْ وْ زِهُوْر

مِنْ بَعَدْ صَبْر وْمِفَارَقْ كَمْ سِنِهْ

أشْعِرْ إنِّيْ سَاكِنِهْ وِسْط الْقِصُوْر

وِانْطُوَتْ صَفْحَاتْ كَانَتْ مِحْزِنِهْ

سَاعَةٍ تِسْوَى مِنْ ايَّامِيْ دِهُوْر

عَاشْ قَلْبِيْ فِيْ رُبَاهْ وْ مَوْطِنِهْ

فَارِقِهْ شَخْصِيِّتِهْ صِيْت وْحِضُوْر

وِالْحِلُوْل الصَّعْبِهْ بِيْدِهْ مِمْكِنِهْ

الْمِشَاعِرْ غَيْر شَخْصَهْ مَا تِزُوْر

وْغَيْر قَلْبه تَرْفِضْ إنِّهْ تَسْكِنِهْ

مَا يِصَرِّحْ وَافْهَمِهْ بَيْن السِّطُوْر

يَكْفِيْ التَّلْمِيْح مِنِّهْ وَ افْطِنِهْ

مَرّ وَقْت وْلا تِجَاوَزْت الشِّعُوْر

وْلا تِزَالْ اللَّحْظَهْ فِيْنِيْ سَاكِنِهْ