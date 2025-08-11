Al Bayan
ثقافة

الْمَزَاجْ وَالابْتَهَاجْ

سيف السعدي

شعــر: علي بن الشايب القحطاني 

الْبَارْحِهْ مَرَّيْت صَوْب (الْخُوَانِيْج)

مِنْ حِيْرِتِيْ وِدِّيْ أغَيِّرْ مِزَاجِيْ

وْغَنَّيْت مِنْ طَرْبه وْغَنَّيْت مِنْ ضِيْج

حَتَّى لَوْ انّ الصَّوْت مَا هُوْ بْشَاجِيْ

عَلِّهْ يِفَرِّجْ ضِيْقَهْ الصَّدِرْ تَفْرِيْج

وِالاَّ يِزَوِّدْ طَرْبِتِيْ وِابْتَهَاجِيْ

كِلِّهْ لِعَيْن اللَّى عِيُوْنِهْ مِدَاعِيْج

غِرْوٍ جِدِيْلِهْ كَنِّهْ اللَّيْل دَاجِيْ

لَيْتِهْ عَلَى الْخَفَّاقْ وَاسْرَاره يْوِيْج

وْيَدْرِكْ سِبَايِبْ حِيْرِتِيْ وِانْزَعَاجِيْ

أخَافْ تَشْمِتْ بِيْ عِيُوْن الْمِطَافِيْج

يَوْمٍ زِبَنْت عْيُوْنِهْ السُّوْد لاجِيْ

تِسُوْقِنَا الاقْدَارْ يَا حَالِيْ الرِّيْج

وْلا احْدٍ نِجَا قَبْلِيْ وْلانِيْ بْنَاجِيْ

لا تِجْعَلْ الْبِيْبَانْ عَنِّيْ مِزَالِيْج

وِانْت الْوِحيْد اللَّى دَخَلْ فِيْ سِيَاجِيْ

وْعَيْنِيْ مَهِيْ بِتْلِدّ صَوْب الْمَخَالِيْج

أنَا بِغَيْر اللّه مَانِيْ بْرَاجِيْ