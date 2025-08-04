الْغِيَابْ الْفَارِقْ

شعــر: عمر محمد بن مبشّر



جِيْت بْيِدَيْنِكْ جَرْح وِالاَّ مَعَاذِيْر

شَوْقِيْ يَبِيْ قِرْبِكْ وْنَفْسِيْ تِكَابِرْ..!

أخَاف لا اكَابِرْ عَلَى الصَّدّ.. وِتْصِيْر

مِدَامِعِيْ مَوْتَى وْجِفْنِيْ مِقَابِرْ

ضِيْق الْفِرَاقْ أقْسَى مِنْ الضِّيْقِهْ عْصَيْر

وَانَا اتِصَبَّرْ مَيْر مَانِي بْصَابِرْ

لَيْش بْغِيَابِكْ كِنْت فَارِقْ عَنْ الْغَيْر ..؟!

وِشْلَوْن مَا انْت بْمِثْلِهُمْ شَخْص عَابِرْ

نَادَمْت بَعْدِكْ مُوْحِشَاتْ الْمِشَاوِيْر

وْبِكَيْت لَيْن الدَّمْع بَلّ الْمَحَابِرْ

وْتِسْأَلْ عَنْ اخْبَارِيْ.. أبَدْ مَانِيْ بْخَيْر

جَرْحِيْ عَلَى حَطَّةْ يَدِكْ وِانْت خَابِرْ

إنْ مَاتَتْ (آحِبِّكْ) بِفَمّ الْمِقَادِيْر

مَا لِلْجِرُوْح إلاَّ الْقِصَايِدْ مَنَابِرْ