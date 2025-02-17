شعــر: مزيد الوسمي

مَا هِيْ بْمَوْضُوْع فِرْصَهْ تِضِيْع أوْ مَا تِضِيْع

الطِّمَعْ يَفْتِكْ بِالاِنْسَانْ بِاسْم الأنْسَنِهْ

الْعِقُوْل أحْجَامْ كِلٍ حَسَبْ مَا يِسْتِطِيْع

أحْدٍ تْمَنَّى جَنَابِهْ وَاحَدْ جَنِّبْ عَنِهْ

الْكِبِيْر يْطَوِّعْ ايَّامِهْ اللَّى مَا تِطِيْع

وِالصِّغِيْر يْعِيْش جَوَّهْ عَلَى طُوْل السِّنِهْ

لا تِخَلِّيْ صِيْغَةْ الْجَمْع فِــ.. لْسَانِكْ تِشِيْع

الذَّهَبْ قِصْدِيْر لَوْ يَرْجِعُوْن لْمَعْدِنِهْ

مِنْ يِعَرْف انّ الْكِيَانَاتْ فَرْدِيَّةْ صِنِيْع

يِتِّقِيْ جَوْر الضِّمَايِرْ وْحَدّ الْألْسِنِهْ

وِالْمِوَاقِفْ حَظٍ أوْفَرْ وْتَقْدِيْرٍ سِرِيْع

يْتَغَانَمْهَا حِصَانٍ مَا يِطْرَحْه.. رْسِنِهْ

إنْ زَعَلْت مْن الأوَادِمْ لا تِشْنَاهُمْ جِمِيْع

كِلّ بَيْتٍ فِيْه طَيِّبْ وْفِيْه أطْيَبْ مِنِهْ