صَمْت الرِّجَالْ

شعر: جراح العتيبي





إخْذ الْكَلامْ اللَّى مِنْ الرُّوْح لِلرُّوْح

وِاتْرِكْ كَلامْ اللَّى مَا يُوْخَذْ كَلامِهْ

لا تِكْثِرْ الشَّرْهَهْ وْلا تِكْثِرْ النَّوْح

يَاخِيْ تَرَاكْ إنْسَانْ مَا انْت بْحِمَامِهْ..!

بَابْ الْمِيَانِهْ لا تْخَلِّيْه مَفْتُوْح

يَمْكِنْ عَلَيْك يْفِكّ بَابْ النِّدَامِهْ

إحْفِظْ لِسَانِكْ لا تَعَوَّدْ عَلَى الْبَوْح

الصَّمْت لِلرَجَّالْ يِحْفَظْ مِقَامِهْ

تَرَى الْحِسَدْ مِنْ قَبِلْ عَصْر النِّبِيْ نُوْح

مَوْجُوْد فِيْ الْعَالَمْ لِيَوْم الْقِيَامِهْ

حَتَّى لَوْ انِّكْ تِبْتِسِمْ وِانْت مَجْرُوْح

يَمْكِنْ يِحَسْدُوْنِكْ عَلَى الإبْتِسَامِهْ..!