شعــر: سيف السَّعْدي

سَلامْ مِنِّيْ عَلَى الْمَيْدَانْ

وَاهْل النِّوَامِيْس وِ(الْيَوْلِهْ)

وَاللّه يِطَوِّلْ عِمِرْ (حَمْدَانْ)

شَيْخ الْمِرُوَّاتْ وِالطَّوْلِهْ

قَرْمٍ مْحَنَّكْ وِسِيْع بْطَانْ

كَوْكَبْ يِدُوْر الْفَلَكْ حَوْلِهْ

نِبْرَاسْ فِكْر وْجِدَى فِرْسَانْ

رُبَّانْ شِعْر وْرَجِلْ دَوْلِهْ

يَنْقِلْ ثِقَالْ وْيِمِدّ سْمَانْ

وِيْرَوِّضْ الصَّعْب وِيْنُوْلِهْ

ألْطَفْ مِنْ الرَيِّفْ الذَنَّانْ

وَاكْرَمْ مِنْ الْغَيْث وِسْيُوْلِهْ

يِتْنَفَّسْ الْجُوْد وِالْإِحْسَانْ

وْنَفْسِهْ عَلَى الْعِزّ مَجْبُوْلِهْ

إذَا امْتِطَى صَهْوَةْ الْقِيْفَانْ

لِهْ شَارَةْ السَّبْق مَعْزُوْلِهْ

كَنّ بْيَدِهْ لِلْحِرُوْف عْنَانْ

وِيْعِنَّهَا عَنَّةْ خْيُوْلِهْ

كِلّ الْعَرَبْ حَضْرٍ وْبِدْوَانْ

بِابْدَاعْ (فَزَّاعْ) مَذْهُوْلِهْ

غَنَّتْ لِهْ الْبِيْض عَذْب ألْحَانْ

مِنْ كِلّ عَنْقَا وْمَكْحُوْلِهْ

أنَا اشْهَدْ انِّهْ كِبِيْر الشَّانْ

وْتِشْهَدْ لِهْ النَّاسْ وِفْعُوْلِهْ