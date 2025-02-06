عيون الشعر الإماراتي

اختيار وشرح: سالم الزمر

يِقُولْ الْفِهِيـــمْ الْمَايِــدِي إلّليْ بَنَـا

وِعِيْنِيْ جَلاَ عَنْهَا الْمَنامْ هْمــوُم

سَرَى سَارِيٍ فِيْ لايْ(1) قَلْبِي لَكَنّـــهْ (2)

حَمَشْ(3) فِيْ عِظَامِيْ وِالْفِوَادْ يْعُوم(4)

يَعْذرِنْي مِنْ هُوْ لِيْ مِنْ النَّاسْ عَارِفْ

خِطِيُرِ بِهَا خَاِلـيْ الْفِـــــوَادْ يِلُـوم

وِطَالَتْ بِنَا الأيَّامْ حَتَّـى تبِاعِـدِتْ

بمُــوْتٍ غِدَا عَــنْ تَالِيْيهِـــنْ يُــوْم يوم

إلَى رَادْ قَلْبِيْ شُوْمِـــةٍ(5) قَصَّرَتْ بِـهْ

مِوَاشِيْــهْ(6) مَازَالْ الْبِعِــيْـدْ تْشُـــوم(7)

وقَرَّبْ جِدَا الانْظَارْ(8) وتْقَاصَرْ اْلمِـدَى

وِشَارَتْ لِعِيْــنْ الضَّاحِكَاتْ تْلـوُم

مِعْ اللهْ يَادَهرْ الصّبَا مَـِّر وِاْنْقِضَـى

مِضَى وِانْقِضَى لِيْ فِيْ هِوَاهْ زمْوُم

تِوَالَفْتْ أنَا وِيَّاهْ حَتِّى مِضَى لِنَا

ثَلاَثِيَـنْ لاَمِــنْ سَاعِـيٍ ونْـــمْــوُم

(شعر: الماجدي بن ظاهر)

الشــــروح

1. لاي: (لاج): لجة قلبي داخله

2. لكنه: كأنه

3. حمش: أحرق

4. يعوم: يموج في الهم

5. شومة: رحيل

6. مواشيه: قدماه

7. تشوم: ترحل

8. جدا الأنظار: مستوى الرؤية





