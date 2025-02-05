«كتاب وأدباء الإمارات» يستعرض الحركة الشعرية بالدولة في «نيودلهي للكتاب»

يشارك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2025، الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 9 فبراير الجاري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين الإمارات والهند.

وحضر وفد اتحاد كتاب وأدباء الإمارات حفل الافتتاح، الذي رعته دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند، وشارك في الجلسة الأولى د. شهاب غانم متحدثاً في جلسة بعنوان «بناء الجسور الثقافية الإماراتية الهندية»، عن تجربته الشعرية وحول العلاقة بين الثقافة الإماراتية والثقافة الهندية، ثم استعرض الحركة الشعرية في الإمارات وترجمتها إلى أكثر اللغات واللهجات استخداماً في الهند.

وأقيمت ندوة بعنوان «استخدامات الشخصية الهندية عند كتاب القصة في الإمارات»، قدمها محسن سليمان عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتناول في ورقته استخدامات الشخصية الهندية لدى كتاب القصة القصيرة من المؤسسين ثم الأجيال التي تلتهم.

وشاركت د. عائشة الغيص بورقة حول «العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، صلات حضارية في عمق التاريخ»، تحدثت فيها عن المتشابه بين اللهجة الهندية واللهجة الإماراتية والمفردات المشتركة بينهما ومثيلاتها في اللهجة الإماراتية.