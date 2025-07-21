عَالِمْ الْخِفَايَا

شعر: عبداللّه الطلحي الهذلي





يَا اللّه يَا عَالِمْ خِفِيّ السَّرَايِرْ

يَا مِنْ لِكْ الْخَافِيْ عَنْ الْخَلْق بَادِيْ

يَا مِنْ بِنُوْرِكْ يِهْـتِديْ كِلّ حَايِرْ

يَا خَالِقِيْ.. يَا مِنْ عَلَيْك إعْتِمَادِيْ

أنَا الْغِرِيْب اللَّى لِهْ سْنِيْن سَايِرْ

أنْزِفْ شِعِرْ وَآهِيْم فِيْ كِلّ وَادِيْ

أمَّا عَلَى الأطْلالْ.. أهِلّ الْعِبَايِرْ

وِالاَّ عَلَى الأغْصَانْ مَعْ كِلّ شَادِيْ

وَاحْيَانْ ألاقِيْ فِيْ طِرِيْقِيْ بِشَايِرْ

وَاحْيَانْ أحِسّ إنِّيْ عَنْ الدَّربْ غَادِيْ

طَالِبْك يَا عَالِمْ بِمَا فِيْ الضِّمَايِرْ

شَكْوَايْ لِكْ وِرْضَاكْ غَايَةْ مِرَادِيْ

إنِّكْ تِعَوِّضْنِيْ جِمِيْع الْخِسَايِرْ

يَا رَبّ.. وِاقْبَلْنِيْ عَلَى قِلّ زَادِيْ