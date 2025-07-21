قَضِيَّةْ الزِّمَانْ

شعــر: سعيد سالم





كِلْمَا انْتَهَتْ ذِكْرَاكْ تِرْجَعْ وْتِنْعَادْ

إلَى مِتَى وِانْتِهْ قِضِيَّةْ زِمَانِيْ..؟!

آوَادِعْ الأعْيَادْ وَاسْتَقْبِلْ أعْيَادْ

وَاضْحَكْ وْقَلْبِيْ مِنْ ضِلُوْعِيْ يِعَانِيْ..!

طَعْنَاتْ مِالْمَاضِيْ وْطَعْنَاتٍ جْدَادْ

وْلا غَيْر أسَلَّيْ خَاطِرِيْ بِالْأغَانِيْ

آنَقِّلْ هْموْمِيْ مِنْ بْلادْ لِبْلادْ

شَنْطَةْ حِزِنْ بِيْدِيْ وْبَعْض الْأمَانِيْ

مَا قِلْت لِكْ: إنّ الزِّمَنْ مِقْبِلْ وْصَادّ

ثُمْ قِلْت: أنَا هذَا وْهذَا مِكَانِيْ

كَلامِكْ الأوَّلْ عَلَيْك إنْت يِنْعَادْ

وْنَبْض الدِّقَايِقْ مِنْ يِدَيْن الثِّوَانِيْ

تَدْرِيْ جِرُوْح الْعَامْ كِلْ يَوْم تِزْدَادْ

كِلْمَا أخَيِّطْ جَرْح فَتَّفْت ثَانِيْ..!

وْتَحْت الْمَحَانِيْ لَوْ بَاحِطْ لْيِهْ ضْمَادْ

مَا بِهْ ضِمَادْ يْفِيْد تَحْت الْمَحَانِيْ