دِخِيْلَةْ الْعِيُون

شعر: العنود الواصليّة

يِحْزِنِّيْ آقُوْل مِنْ بَعْد الْغِيَابْ الطِّوِيْل

مَا فِيْه ذِكْرَى قِدَرْت أنْسَى تِفَاصِيْلَهَا

عَيْنِيْ دِخِيْلَةْ عِيُوْنِكْ يَا مْنَجِّيْ الدِّخِيْل

وَاللّه مَا تِسْتَاهَلْ الدَّمْعَهْ مِظَالِيْلَهَا

إتْرِكْ (أحِبِّكْ) وْعِطْنِيْ قَبْل (أحِبِّكْ) دِلِيْل

يَكْسِبْ رِضَى نَفْسِيْ اللَّى طَافِحٍ كَيْلَهَا

إنْ قِلْت مَانِيْ (بُثَيْنِهْ) لَيْه أشُوْفِكْ (جَمِيْل)..؟!

يَا فَارِسْ أحْلامِيْ اللَّى ضَاعْ تَأْوِيْلَهَا

إشْتَقْت لِكْ وِاللِّقَا مَعْقُوْد بِالْمِسْتَحِيْل

وِالرُّوْح تَطْفِيْ مِنْ الْوَحْشِهْ قَنَادِيْلَهَا

يِسْأَلْنِيْ اللَّيْل لا مَالْ بْهُوَاهْ الْجِدِيْل

وِشْلَوْن يِقْدَرْ يْبَكِّيْ نَافِلَةْ جِيْلَهَا..؟!

إرْسِلْ سَلامِكْ لْيَا هَبّ النِّسِيْم الْعِلِيْل

النَّوْد مَاهِيْب تَبْطِيْ فِيْ مَرَاسِيْلَهَا

وْعَذِّبْنِيْ فْـــ.. كِلّ شَيّ إلا عَذَابْ الرِّحِيْل

عَيْنِيْ مَهِيْ مِنْ مِزِنْ يَوْم انِّكْ تْخِيْلَهَا