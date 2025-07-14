مَرَاسِيْ الْفَرَحْ

شعــر: أيمن الرويلي



قَصَّرْ اللَّيْل عِمْر الشَّمْس وِالْبَرْد قَاسِيْ

كَنّ عِنْدِهْ عَلَى رَجْفَةْ يِدَيْنِيْ وِصَايِهْ

الشِّجَرْ مَا جَرَحْت ظْلالِهْ بْحَدّ فَاسِيْ

لَيْه أحِدِّهْ يِمُوْت وْيَبْكِيْ الظِّلّ نَايِهْ

وِالاَّ انَا لَوْ تِحِدّ صْدُوْف الايَّامْ بَاسِيْ

قِلْت مَا (فَاتَنْ) الأيَّامْ (فَاتِنْ) مَعَايِهْ

يَا اقْرَبْ النَّاسْ يَوْم الْهَمّ يَسْرِقْ نِعَاسِيْ

عَيْنٍ تْشُوْفِكْ (أُخْت) وْعَيْنٍ تْشُوْفِكْ (آيِهْ)

كَمْ رِفَعْتِيْ تِدَنِّيْ مِسْتِوَايْ الدِّرَاسِيْ

كَانْ فَرْق الْخِطُوْط بْكِلّ وَاجِبْ وِشَايِهْ..!

يَا حِشِيْمِهْ فَرَحْك لْوِسْع صَدْرِيْ مَرَاسِيْ

مَا غَلَبْ وِسْع صَدْرِيْ غيْر وِسْع الْعِبَايِهْ

مَا اقْدَرْ آكُوْن فِيْ عَثْرَاتْ دَرْبِكْ مُوَاسِيْ

أقْدَرْ انِّيْ أشِيْلِكْ فِيْه لَيْن النَّهَايِهْ

بَدِّلِيْ يَا (بَعَدْ رَاسِيْ) بِـ (يَا قَبِلْ رَاسِيْ)

لا تِصِيْرِيْن لِكْسُوْر الْمَرَايِهْ مَرَايِهْ..!

وَاللّه انِّيْ مَعَاكْ مْن الْجِبَالْ الرُّوَاسِيْ

مَا اسْمَحْ إنِّكْ وَرَايْ إلاَّ بْمَوْضِعْ حِمَايِهْ

جِيْت أخَلِّدْ بِكْ أصْدَقْ مَا كِتِبْ بِالْأَمَاسِيْ

إنْتِيْ أكْبَرْ مِنْ إسْتِعْطَافْ شَاعِرْ لِغَايِهْ

حَقِّكْ مْن الشِّمُوْخ اللَّى يِجَمِّلْ لِبَاسِيْ

يَكْسِبْ رْهَانْ رَايْ اللَّى نِصَرْنِيْ بِرَايِهْ

إنْ وِقَفْت.. أدْرِيْ انّ الشِّعِرْ مَا هُوْ بْنَاسِيْ

وِانْ تِقَدَّمْت.. هذِيْ مَا هِيْ إلاَّ الْبِدَايِهْ