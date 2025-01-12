لحن المنكوس يتناغم مع الأوتار المصرية

شهدت الحلقة الرابعة من برنامج «استوديو المنكوس»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، تناغماً فريداً بين لحن المنكوس على أوتار الموسيقي المصرية، من خلال أغنية «بتناديني تاني ليه»، التي تعتمد على مقام «البيات مي» المرتبط بالإيقاع الصعيدي المميز، وذلك مع دمجه بـ«لحن المنكوس»، الذي يعد حراً في الأداء، ويعتمد على مقام «الرست»، بهدف خلق جسر موسيقي يربط بين اللحنين بسلاسة.

‏وجمعت الحلقة الفنانة اللبنانية إنجي شيا مع نجوم الحلقة الرابعة من برنامج المنكوس (حمد بن مغيثة الهاجري وذيب صالح المري وسالم مانع اليامي ومتعب بن محمد الصيعري من السعودية، وسلطان المري من الكويت)، في رحلة موسيقية لاكتشاف جمال التراث الخليجي عبر فن المنكوس، وربطه بألوان الموسيقى المصرية.

وأكدت الفنانة إنجي شيا أن برنامج استوديو المنكوس من خلال هذه الأغنية استعرض القواسم المشتركة بين الموسيقى المصرية والمنكوس، خصوصاً أن الموسيقى المصرية تتلاقى مع كثير من الثقافات.