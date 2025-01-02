«الشارقة للشعر العربي» ينطلق الاثنين وسط مشاركة واسعة

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان الشارقة للشعر العربي، خلال الفترة من 6 حتى 12 يناير الجاري في قصر الثقافة، بمشاركة أكثر من 70 شاعراً وشاعرة وناقداً وإعلامياً، يمثلون الدول العربية، وعدداً من الدول الأفريقية.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، إن مهرجان الشارقة للشعر العربي عزز من الحضور الإبداعي على مدى 21 دورة، وشكل فعلاً ثقافياً مهماً في الساحة الثقافية العربية، وتتمثل هذه الأهمية استناداً إلى توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بدعم الشعراء العرب، وتشجيعهم نحو المزيد من إنتاج الشعر العربي الأصيل.

وأضاف أن الدورة الحالية تشهد مشاركة أكثر من 70 مبدعاً من مختلف الدول العربية، تجمعهم الشارقة على حب الكلمة، وإلى جانب القراءات الشعرية يضم المهرجان ركناً لتوقيع دواوين شعرية لمجموعة من المبدعين، ويطل القراء العرب على 12 اسماً جديداً لفائزين في الدورة الثالثة من جائزة القوافي الذهبية، أسهموا بإبداعاتهم الشعرية في مجلة القوافي خلال 12 عدداً لعام 2024، ويصاحب المهرجان ندوة فكرية بعنوان «الشعر العربي من الثبات إلى التحول».

ولفت إلى أن الدورة الحالية ستكرم شاعرَيْن بجائزة الشارقة للشعر العربي بدورتها الـ«13»، أسهما بنتاجهما الإبداعي في رفد المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات الشعرية اللافتة وهما الشاعر طلال الجنيبي «الإمارات»، والشاعر حسين العبدالله «سوريا».

ويتضمن حفل الافتتاح عرضاً تسجيلياً بعنوان «بيوت الشعر»، وقراءات شعرية لكل من الشاعر طلال الجنيبي «الإمارات»، والشاعر حسين العبدالله «سوريا»، والشاعر طلال الصلتي «عُمان»، بجانب تكريم الفائزين بالدورة الرابعة من جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي وهم: فتحي بن بلقاسم نصري من تونس بالمركز الأول، والدكتور أحمد جار الله ياسين من العراق بالمركز الثاني، وإبراهيم الكراوي من المغرب بالمركز الثالث.