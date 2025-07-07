صِدْق الْعِيُون

شعر: متعب البقيلي





آكَذِّبْ لْسَانِكْ وَاصَدِّقْ عِيُوْنِكْ..!

عِنْد الْهِوَى يَا رِيْم مَا اصْدَقْ مِنْ الْعَيْن

كَنّ الرِّمُوْش اللَّى تِصَافِحْ جِفُوْنِكْ

سِيُوْف رَبْعِكْ فِيْ رِقَابْ الْمَعَادِيْن

وْكَنّ الْبِيَاضْ اللَّى تِلَوَّنْ بِلَوْنِكْ

بِيَاضْ وَجْه اللَّى مْعَرِّبْك بِالدِّيْن

آسَايِرْ ثْقَالْ الدِّقَايِقْ بِدُوْنِكْ

لَوْ مَا لِعَقْرَبْ سَاعِتِيْ مَعْك رِجْلَيْن

مِنْ لِيْن عُوْدِكْ لَوْ تِسَوْلِفْ طِعُوْنِكْ

يِمْكِنْ تِقُوْل: الْمَوْت وَيْنِهْ وَانَا وَيْن..؟!

هَبَّتْ ذَعَاذِيْعِكْ وْمَالَتْ غِصُوْنِكْ

وْمِلْنَا عَلَى مَوَّاْل (يَا لَيْل يَا عَيْن)

لَفْحَةْ جِدِيْلِكْ لا تَغَشَّى مِتُوْنِكْ

مِنْ عِقْبَهَا مَا تَشْرِقْ الشَّمْس يَوْمَيْن..!

إحْتِلْت أحِبِّكْ بَسّ مَا احْتِلْت أخُوْنِكْ

لَوْ الْخِيَانِهْ رُبْع نَظْرَهْ وْبَيْتَيْن

قَبْل أسْتِبِيْح حْمَاكْ وَافْتَحْ حِصُوْنِكْ

فِتَحْت لِكْ صَدْرٍ ضِلُوْعَهْ سَلاطِيْن

كِنْت الأسِيْر اللَّى يِسَايِرْ شِجُوْنِكْ

وْصِرْت الأمِيْر اللَّى خِصُوْمَهْ مُوَالِيْن

فِيْ دَرْب غَيِّكْ لَوْ تِمَادَتْ ظِعُوْنِكْ

مِصِيْرِكْ تْذَكِّرْك الايَّامْ وِتْجِيْن

قِضِيِّتِيْ فِيْ الشِّعر لا طَاحْ دُوْنِكْ

قِضِيِّهْ أكْبَرْ مِنْ قِضِيَّةْ (فِلِسْطِيْن)

وِانْ جِيْت مِثْل الْعَالَمْ اللَّى يِجُوْنِكْ

بَتْجِيْن فِيْ بَالْ الْقِصِيْد وْتِرُوْحِيْن