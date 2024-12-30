وَطَنْ الرُّوْح

تِشُوْف السِّكَّرْ اللَّى ذَابْ قَبْل شْوَيّ فِيْ شَايِكْ

تَلاشَى فِيْه وِتْمَاهَى وْضَافْ لْقِيْمِتِهْ نَكْهَهْ

تِشُوْف اشْلَوْن هُوْ حَاضِرْ وْسَاكِنْ كَاسِكْ وْمَايِكْ

لَكَنْ تِعْجَزْ تِفَرِّقْهُمْ ثِبَاتِهْ يَقْصِفْ الْجَبْهَهْ..!

أنَا زَيِّهْ هذَا النَّاعِمْ وْلَوْ انّ اخْتَلَفْ رَايِكْ

تِغَلْغَلْت فْــــــــــــــــ.. عِرُوْق الْمَا.. سِكَنْتِهْ مَوْطِنْ وْوِجْهِهْ

دَخَلْتِهْ فِيْ جِزَيْئَاتِهْ.. تِسَلَّلْ مِحْرِجْ وْشَايِكْ

جِرَيْت فْــــــــــــــــ.. دَمِّكْ وْلَبَّى عِرُوْق إسْتَوْطِنَتْ إبْهَهْ

لا تِشْرَبْ شَايِكْ لْحَالِكْ.. أبَشْرَبْ مَعْك.. أنَا جَايِكْ

أبَاخِذْك لْوِطَنْ رُوْحِيْ نِلِفّ (دْبَيّ) فِيْ نِزْهَهْ

وْأسْتَحْوِذْ عَلَى وْجُوْدِكْ وَاكُوْن لْنَفْسِكْ الْحَايِكْ

غِطَاكْ وْسِتْرِكْ وْعَوْنِكْ.. ألَبِّيْ أوَّلْ النَّدْهَهْ

وْأغْمِرْك بْدِفَا قَلْبِيْ.. وْأَغْدِيْ زَادِكْ وْمَايِكْ

أكُوْن بْعَالَمِكْ كِلْ شَيْ.. وَاضِيْف لْرَوْعِتِهْ نَكْهَهْ