Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
ثقافة

حَرْب الْهِمُوم

  • شعر: محمد النخيش
undefined's profile picture

البيان

يَا اللَّى غِيَابِكْ دَارْ لِهْ دَايِرْ الْحَوْل

مِتَى تَعَوِّدْ يَمِّنَا بِالسَّلامِهْ

طَوَّلْت غَيْبَاتِكْ وَانَا فِيْك مَشْغُوْل

وِالْقَلْب عَنْ غَيْرِكْ عِدِيْم إهْتِمَامِهْ

أصْبَحْت مِنْ بَعْدِكْ عَنْ النَّاسْ مَعْزُوْل

كَنِّيْ صِوِيْبٍ مَا تِشِيْلِهْ عِظَامه

هَلْ تِعْلَمْ إنِّيْ دَايِمْ آصُوْل وَآجُوْل

وَاخُوْض حَرْبٍ مِثِلْ حَرْب الرَّغَامه

مَاهُوْب حَرْب رْمَاحْ وِسْيُوْف وِخْيُوْل

حَرْب الْهِمُوْم اللَّى تِجِيْب النِّدَامه

خَلَّيْتِنِيْ فِيْ الْوَقْت طَايِحْ وْمَشْلُوْل

وْعَلَيْك مِنِّيْ كِلّ يَوْمٍ مَلامه

لكِنْ إخِذْ عِلْمٍ عَلَى حَقّ وِوْصُوْل

تَوْقِيْع مِنْ قَاله وبَصْمَةْ بَهَامه

أمَّا الْمَحَبِّهْ وِالْمِوَدِّهْ عَلَى طُوْل

وِالاَّ الْفِرَاقْ اللَّى لِيَوْم الْقِيَامه