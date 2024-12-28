نجوم "أمير الشعراء" : مهرجان الشيخ زايد منصة تجتمع في ظلالها ثقافات وحضارات العالم

أكد الشعراء المشاركون في برنامج أمير الشعراء بموسمه الحادي عشر أن مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي يشكل منصة مهمة ورائدة تجتمع في ظلالها ثقافات وحضارات متنوعة من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قاموا بها إلى مقر مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، وتعرفوا على فعالياته التي تقدم للزوار ملامح من العادات والتقاليد الإماراتية، عبر العديد من الأجنحة والأقسام، والأنشطة الترفيهية والتراثية.

وتجول الشعراء في القرية التراثية بالمهرجان وتعرفوا إلى أنشطتها التي تعزز حضور التقاليد والتراث الإماراتي من خلال ما تقدمه من فعاليات تبرز حضارة دولة الإمارات وعراقة تراثها وأصالته.

وشملت الجولة العديد من الورش الحية، من بينها الحرف التقليدية مثل صناعة الفخار، وسف الخوص، والمصنوعات الجلدية، إضافة إلى الأطعمة الشعبية الإماراتية، ومشاهدة لوحات الفنون الشعبية مثل فن "العيالة"، والتعرف إلى إرث الصقارة في الإمارات والتقاط الصور مع الصقور.

وقال الشعراء إن المهرجان يمثل بادرة تراثية واجتماعية مهمة تجتمع في ظلالها ثقافات وحضارات متنوعة، مما يعكس روح الألفة والمحبة والقيم الإنسانية السامية، معربين عن إعجابهم بالقرية التراثية في المهرجان، لاسيما تعرفهم إلى الفنون الأدائية الشعبية عن قرب، التي أكدوا أنهم استمتعوا بمتابعتها.

وأبدى الشعراء اهتماماً بالأنشطة التقليدية في المهرجان، مثل طحن الحبوب بالرحى الحجرية، والحرف اليدوية، ووصفوا زيارتهم إلى المهرجان بأنها كانت متنفساً لهم وساعدتهم في الترفيه عن أنفسهم استعداداً لتقديم أداء جيد في حلقات "أمير الشعراء".

كما عبروا عن تقديرهم لإسهام المهرجان في جمع الثقافات والحضارات تحت مظلة واحدة، وربطه بين الحداثة والتراث، وإسهامه في إثراء وتعزيز الهوية العربية.