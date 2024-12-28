«أمير الشعراء».. مغربي ولبنانية يتأهلان في الحلقة الرابعة

أسفرت منافسات الحلقة المباشرة الرابعة من برنامج أمير الشعراء بموسمه الحادي عشر الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، عن تأهل الشاعر عثمان الهيشو قرابشي من المملكة المغربية والشاعرة علا خضارو من لبنان إلى المرحلة التالية من البرنامج.

وشهدت الحلقة، أمس، منافسات بين أربعة شعراء هم أحمد نناوي من مصر، وعثمان الهيشو قرابشي من المغرب، وعلا خضارو من لبنان، وعماد أحمد أبو أحمد من ألمانيا، الذين ألقوا قصائدهم أمام لجنة التحكيم المكونة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور وهب رومية، والدكتور محمد حجو.

حضر الحلقة الدكتور سلطان العميمي، المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة، وأعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج الدكتور محمد أبو الفضل بدران، والدكتور عماد خلف، والشاعر رعد بندر، وجمع من الشعراء والإعلاميين والأدباء والمثقفين ومحبي الشعر.

وأعلنت لجنة التحكيم قرارها بتأهل الشاعر عثمان الهيشو قرابشي بحصوله على 46 درجة من 50، والشاعرة علا خضارو التي حصلت على 45 درجة من 50، فيما نال عماد أحمد أبو أحمد 44 درجة، وأحمد نناوي 37 درجة، وسينتظران نتيجة تصويت الجمهور التي ستعلن في الحلقة المقبلة المتأهل منهما إلى المرحلة التالية.