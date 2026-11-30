شعر: حسين بن سُوْدَةْ

مِرْتَاحْ قَالَوْا.. قِلْت: مَانِيْ بْمِرْتَاحْ

مَادَامْ خِلِّيْ بْعِيْد عَنِّيْ مَا اشُوْفَهْ

وْيَاهْ وَقَّفْ خَافِقِيْ عَنِّيْ وْرَاحْ

مَا شَاحْ عَنِّيْ.. بَسّ هذِيْ ظِرُوْفَهْ

أحِسّ بِعْدِهْ لِلْمَعَالِيْق سَفَّاحْ

لَحْظَةْ وِدَاعَهْ صَمْت طَوَّلْ وِقُوْفَهْ

قَسَّمْ ظَلامِيْ بَرْق وِرْعُوْد وِجْرَاحْ

زَايِدْ ضِيَاهِنْ مَعْ تَهَادِيْ طِيُوْفَهْ

طَبْعَانْ فِيْ بَحْرِهْ عَلَى عِدَّةْ ألْوَاحْ

بَاقِيْ لِهذَا الْجَوْف مِجْدَافْ خَوْفَهْ

مَا ادْرِيْ يْكَمِّلْ فِيْ بَحَرْ سِيْد اْلِمْلاحْ

وِالَّا تِقِصَّهْ دُوْن وَصْلِهْ سِيُوْفَهْ

أدْعَجْ رِمُوْشِهْ مِثْلِمَا رَكْز اْلاَرْمَاحْ

وَاللّه خَلَقْ نُوْرَهْ فِيْ بَاقِيْ طِرُوْفَهْ

جَيْشِهْ غِزَانِيْ دُوْن إشْعَارْ بِسْلاحْ

وَانَا اعْزَلْ الْكَفَّيْن وَادْعِيْ الْمِرُوْفَهْ

غِضِيْض عُوْد وْتَرْف وِالْخَدّ وَضَّاحْ

مَا شِفْت مِثْلِهْ فِيْ حَلاهْ وْوِصُوْفَهْ

يَعْشِيْك حَتَّى لَوْ تَغَشَّى بِالِوْشَاحْ

وِالْغِيْد لِعْبِهْ فِيْ أصَابِعْ كِفُوْفَهْ

يَا لَيْت أدْرِيْ لَيْش هُوْ غَيْر يَا صَاحْ

مَثْل الطِّفِلْ أشْتَاقْ أدْخِلْ لِجَوْفَهْ

يِرْفَعْ غَلا قَدْرِهْ بِهْ الْوِدّ مَا انْزَاحْ

أخَافْ مَا أنْصِفْ غَلاتِهْ وْنَوْفَهْ

قَدْرِهْ عَلا فَوْق السِّمَاوَاتْ وِاجْـتَاحْ

لِهْ مَنْزِلٍ مَا حَدّ غَيْرِهْ يِحُوْفَهْ

دُوْنه حَيَاتِيْ تَصْفِقْ الرَّاحْ بِالرَّاحْ

كِلْ شَيْ أحِبِّهْ صِرْت أمِلِّهْ وَاعُوْفَهْ

أسُوْم عِمْرِيْ لاجْل بُوْ طَرْف مَزَّاحْ

مَا وِدِّيْ أسْمَعْ دَامِنِيْ حَيّ أوْفَهْ

لَيْت الْمِسَافَهْ كِلَّهَا بَسّ مِرْوَاحْ

عَشَانْ أقْدَرْ كِلّ يَوْمٍ ألُوْفَهْ

وِانْ قَالَوْ الْعِذَّالْ (مَانِيْ بْمِرْتَاحْ)

قُوْلُوْا لِهُمْ: (عَيَّتْ تِشِيْلِهْ حِرُوْفَهْ)..!