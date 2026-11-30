شعر: عبدالله سعيد الحارثي

تِمَهَّلْت لَيْن أوْجَعْت قَلْبِيْ وْمَرّ الْعَامْ

عَلَى ضِحْكِةٍ شَابْ السَّهَرْ فِيْ مِسَارِيْهَا

فِتَحْت الْجِرُوْح وْدَرْهِمَتْ لِلْعِدُوْد حْيَامْ

نِيَاقٍ رَعَتْ فِيْ مِمْحِلاتٍ مَرَاعِيْهَا

وْشَبَّيْت نَارِكْ لِلظِّهِيْرِهْ نَهَارٍ سَامّ

حَرَقْ مِنْ مِدَارْ الظِلِّهْ اللَّى رِقَدْ فِيْهَا

تِجِيْب النِّوَازِلْ مِنْ يِدَيْنِكْ مَعَ الأحْكَامْ

تِنَصَّبْت لِلدَّعْوَهْ وْنَصَّبْت قَاضِيْهَا

يِقُوْلُوْن لا تَبْنِيْ بِنَا الصِّلْح يَا الْهَدَّامْ

تِعَوِّدْ تِكَحِّلْ عَيْنَهَا ثُمّ تَعْمِيْهَا

عِطَيْتِكْ وَاخَذْت الْحِبّ وِاللِّبّ وِالْهِنْدَامْ

وْرَاحَتْ مَرَاحْ السَّهْم مِنْ قَوْس بَارِيْهَا

مِنْ اللَّى مِضَى لَوْ تِجْحَدْ النِّيْل يَا الْعَوَّامْ

مَا تِقْدَرْ تِقَيِّظْ (مَصْر) عَنْ مَايْ وَادِيْهَا

لَوْ تْعُوْد لَحْظَاتْ السَّعَادِهْ مِطَرْ وِالْهَامْ

تِرَبِّعْ وْتَنْبِتْ بِالْحِيَا كَبْد رَاعِيْهَا

يِمُرّ الْعِمِرْ وِالْعَامْ رَعْشَةْ هَدَبْ فِيْ عَامْ

وْتِبْقَى فِعُوْل النَّاسْ نَقْشٍ لاَسَامِيْهَا