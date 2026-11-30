شعــر: جمعة بن نايم الكعبي
ضِحْكَوْا عَلَيْك وْغَيِّرَوْك
سَوَّيْت نَفْسِكْ مِضْحِكِهْ..!
غَرَّوْك بِالْقَوْل وْغِرَوْك
عَشَانْ خِلِّكْ تَتْرِكِهْ
غَافِلْ وِدَادِكْ.. وِنْهِبَوْك
سَاكِنْ مَا رُمْت تْحَرِّكِهْ
صَدَّقْتِهُمْ.. بَسّ خْدِعَوْك
وَيْن الْهُوَى لَى تَمْلِكِهْ..؟!
بِعْت الْمَحَبِّهْ وِاشْتِرَوْك
خِطْوَهْ عِسَاهَا مْبَارِكِهْ
مَبْرُوْك يَوْمٍ فَرِّقَوْك
هذَا نِصِيْبِكْ.. وِاشْبِكِهْ
حِبٍ جِدِيْدٍ سَلِّمَوْك
بَادِلْ هُوَاهْ وْشَارِكِهْ
وَابَشِّرِكْ لَوْ بَشِّرَوْك
صَارَتْ دِرُوْبِكْ مِهْلِكِهْ
أحْبَابْ تَذْكِرْهُمْ نِسَوْك..!
عَافَوْا طِرِيْقٍ تَسْلِكِهْ