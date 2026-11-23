شعر: عبداللّه المفضلي

سِلْطَانْ شِعْرِيْ هَامْ بِالْكَوْن جَوَّالْ

أكَّدْ حِرُوْف الْقَافِيِهْ وَاسْرَجْ الْخَيْل

الْقَلْب لِلأفْكَارْ مَنْصَى وْمِدْهَالْ

لا اقْفَى شِعَاعْ الشَّمْس وَاقْبَلْ دِجَى اللَّيْل

فَكَّرْت بِالدِّنْيَا عَلَى كِلّ مِنْوَالْ

أسْتَعْرِضْ الْحَاصِلْ دِرَاسِهْ وْتَحْلِيْل

دِنْيَا مِلِيِّهْ بِالْبَلاوِيْ وِالاهْوَالْ

شْطُوْنَهَا تَسْبِقْ هِتُوْن الْهِمَالِيْل

النَّاسْ وِالأيَّامْ رَاحِلْ وْنَزَّالْ

قِسْمٍ مِدَابِيْرٍ وْقِسْمٍ مِقَابِيْل

هذِيْ جِمُوْع النَّاسْ حَادِيْ وْجَمَّالْ

وِدْرُوْبهم مَزْرُوْعِةٍ بِالْمَحَابِيْل

الْجَاهِلْ اللَّى قَالْ لِلنَّاسْ جَهَّالْ

وِالنَّاسْ مَعْهُمْ لِلْخِفَايَا (دَرَابِيْل)

يَا مِدِّعِيْ مَجْدٍ لِلاجْدَادْ وِالْخَالْ

تِعِيْش فِيْ جِيْلٍ وْناسِكْ لِهُمْ جِيْل

بَرْهِنْ عَلَى الأقْوَالْ فِيْ صِدْق الأفعال

خَلّ الْعِلُوْم الْمَاضِيِهْ وِالأقَاوِيْل

الْفَرْق بِالأفْعَال مَا هُوْ بِالازْوَالْ

وْلَوْ الْفَخَرْ بِالزَّوْل مَا اكْبَرْ مِنْ الْفِيْل

مِنْ يِقْبَلْ الْحِقْرَانْ مَا هُوْ بْرَجَّالْ

اللّه لا يَعْطِيْه بِالْعِمر تَمْهِيْل

مَا يَفْلِحْ السَّاحِرْ وْلا عَاشْ دَجَّالْ

مِنْ عَاشْ بِالْحِيْلاتْ لِلْفَقر وِالْوَيْل

يَعْجِبْنِيْ الصَّادِقْ وْلَوْ قَالْ مَا قَالْ

وَازْعَلْ مِنْ الضِّحْكِهْ خِدَاعٍ وْتَمْثِيْل

وَافْهَمْ عَلَى الطَّايِرْ خِفَا كِلّ مِحْتَالْ

لَوْ جَمَّلْ الْمَعْنَى بِالالْفَاظْ تَجْمِيْل

آهَنِّيْ الْمَجْنُوْن فِيْ بَعْض الأحوال

مَا تِلْحَقَهْ شَرْهَةْ كِرَامْ الرِّجَاجِيْل

وَامُوْت مَا جَامَلْت ذِلٍ لِلانْذَالْ

وْلا لِلرِّدِيْ عِنْدِيْ وِقَارٍ وْتَبْجِيْل