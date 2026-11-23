شعــر: محمد المهيري
أبْطَيْت يَا الْبَوْح فِيْ تَغْرِيْبَةْ أدْرَاجِيْ
وْمِشَاعِرِيْ فِيْ وِثَاقْ الصَّمْت مَحْكُوْمه
طِرِيْدَةْ الْبَالْ بِنْت وْمِشْطَهَا عَاجِيْ
لَكَنَّهَا مِنْ نَهَارْ الْكِحِلْ مَحْرُوْمه..!
تِبَادَتْ بْشَمْس تَجْلِيْ غَيْهَبْ الدَّاجِيْ
لَيْن أقْبَلَتْ وِالْغَلا تِتْلامَعْ نْجُوْمه
أطْفَيْت شَمْعه وْنَامْ النُّوْر بِسْرَاجِيْ
وِاسْتَوْقِدَتْ بَارِقْ الإحْسَاسْ فِــ.. غْيُوْمه
يَا دِهِنْ عُوْدٍ يْرَوِّقْ شَمِّهْ مْزَاجِيْ
وِشْ عَادْ وِالطِّيْب كِلِّهْ بَنَّةْ قْدُوْمه
جِدْ لِيْ بْوَصْلٍ كِرِيْمٍ يَطْلِقْ حْجَاجِيْ
وَاوْعِدْ عِيُوْنِكْ تِعِيْش الْعِمر مَغْرُوْمه
الْعَرْش عَرْشِكْ.. وْرَاسِكْ هَامِتِهْ تَاجِيْ
مِنْ يَمْلِكْ الْقَلْب غَيْر النَّادِرْ فْـــ.. قَوْمه
شِفْنِيْ لِكْ أنْزِلْ مِنْ اعْلَى قِمَّةْ أبْرَاجِيْ
لا تَلْزِمْ الْحِرّ يِرْجَعْ يَسْكِنْ رْجُوْمه