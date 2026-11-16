شعر: محمد السلطان

قِدِيْم الْهُوَى قَبْل أعْتِذِرْ لِلْهُوَى وَآزِلّ

خِذْ الْحَقّ قَبْل يْضِيْع مِسْتَقْبَلِهْ وَاجْرَهْ

أعَرْفِكْ وَاتُوْه فْـ.. كِلّ حَاجِهْ مَعِكْ وَآدِلّ

وَاعَرْف الصِّبَاحْ الْعَذْب مِنْ نَسْنِسَةْ فَجْرَهْ

يَا مِلْح الشِّعُوْر الصَّبّ وِالْجَادِلْ الْمِبْتَلّ

إلْيَا ضِعْت فِيْ غَيْهَبْه، وِاحْتِلْت مِنْ عِطْرَهْ

لا تِرْتَابْ لِكْ خَوْفِيْ قِصِيْدِهْ وْصَوْتِيْ ظِلّ

أنَا اخَافْ قَبْل آحِبّ وَآخَافْ قَبْل أكْرَهْ

وِشْ الْوِدّ لا صَارَتْ حِقُوْق الْمَحَبِّهْ غِلّ

وِشْ السِّرّ لا مَرَّتْ عِيُوْن الْبِشَرْ عَبْرَهْ

أدَارِيْك وَارْكِضْ بَيْن مَا دَقّ فِيْك.. وْجَلّ

وَانَا – الْعَالِمْ اللّه – عَارِفْ إحْسَاسِيْ وْصَبْرَهْ

تِزِلّ الدِّرُوْب وْكِلّ حَاجِهْ (بَعَضْ مِنْ كِلّ)

مِشَاوِيْر وَاحْلامْ وْظُمَا هَاجِسْ وْفِكْرَهْ

أشُوْفِكْ وَطَنْ قَبْل إرْتَحَالِيْ وَاشُوْفِكْ حِلّ

طَلَبْتِكْ وِشْ اصْدَقْ مِنْ شِعُوْرِيْ وْمِنْ عِذْرَهْ

عَسَانِيْ إلْيَا مَلَّتْ ظِرُوْفِيْ مَعِكْ مَا امِلّ

مِنْ الْمِبْسَمْ اللَّى يَسْرِقْ الْيَوْم مِنْ بُكْرَهْ

أنَا يَا بَعَدْ مِنْ خَانْ عَهْد السِّنِيْن وْزَلّ

إلَى الْيَوْم وَاقِفْ تَحْت شِبَّاكِكْ أنْتَظْرَهْ

تِرَدَّدْت وِانْسَلَّتْ دِمُوْعِيْ مَعِكْ وِانْسَلّ

كَلامٍ حِبَسْ عِذْر الْمِسَافَاتْ فِيْ صَدْرَهْ

خِذْ – اللَّى تَبِيْ مِمَّا حِوَتْه الْيِدَيْن – وْخَلّ

أنَا مِثِلْ مِنْ يِرْهَنْ لاجِلْ حَاجِتِهْ عِمْرَهْ

أمَانِهْ يَا بُوْ وَجْهٍ (يِشُوْف الْمِفَارَقْ حَلّ)

إذَا مَا قِدَرْت تْرِدّ ضِحْكَتْك.. لا تِشْرَهْ