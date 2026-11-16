شعــر: فارس عمر

مَرَّتْ سِنِهْ كَامْلِهْ وِالشِّعِرْ مَدَّةْ بِخِيْل

يَا اللّه بِعَصْمَاً تِهِزّ السَّاحَهْ أبْيَاتْهَا

مَا عَادْ عِنْدِيْ خَلِيْل إلاَّ بِحُوْر الْخَلِيْل

تْسَلِّيْ النَّفْس وِتْخَفِّفْ مَعَانَاتْهَا

مَا وِدِّيْ آعِيْش كِلْ الْعِمْر عَابِرْ سِبِيْل

أنَا مَعِيْ رُوْح.. يَا مَكْثَرْ طِمُوْحَاتْهَا

كَمْ لِيْ وَانَا فِيْ رِجَا لَيْلِهْ هُوَاهَا عِلِيْل

آعِيْش بَاقِيْ حَيَاتِيْ مِنْ بَرَاكَاتْهَا

مَعْ مِلْهِمَةْ كِلّ عَصْر وْفَاتِنَةْ كِلّ جِيْل

بِنْتٍ تِغِيْظ الْوِضَيْحِيْ بالْتِفَاتَاتْهَا

عِرِيْبَةْ السَّاسْ قَلْبِيْ مِنْ جِفَاهَا قِتِيْل

أثْر الْوَلا مَا هُوْ بْضِمْن أوْلَوِيَّاتْهَا

مَا فَاتْهَا الزَّيْن فِيْهَا الزَّيْن مَا لِهْ مِثِيْل

مَا فَاتْهَا غَيْر شَيٍ مَا بَعَدْ فَاتْهَا

حَتَّى لَوْ انّ الْكَلامْ أحْيَانْ مِنْ سَلْسِبِيْل

اللَّى مْزَوِّدْ حَلاهَا كِثْرَةْ سْكَاتْهَا..!

مِنْ حَرْفِنَتْهَا الْحِرُوْف الأبْجِدِيِّهْ تِسِيْل

مَا تَعْرِفْ (الأبْجَدِيَّاتْ) أبْجَدِيَّاتْهَا

عَادِيْ لَوْ آخَلِّيْ الدِّنْيَا تِحِطّ وْتِشِيْل

وَامْلا فَرَاغَاتْ عِمْرِيْ مِنْ فَرَاغَاتْهَا

تَحَايِلَتْنِيْ عَلَى الْفَرْقَا وْلا فِيّ حَيْل

أحِبَّهَا كِلّ مَا زَادَتْ حَيَالاتْهَا

لَوْ سَوَّتْ الْمِسْتَحِيْل آعِيْفَهَا مِسْتَحِيْل

الْقَلْب رَاضِيْ بْهَا فِيْ كِلّ حَالاتْهَا

مِنْ يَوْم مَا شِفْت رَغْبَتْهَا الْغِيَابْ الطِّوِيْل

صِرْت أحْتِرِمْ كِلّ حَاجِهْ غَيْر رَغْبَاتْهَا

عَنْ كِلّ دَعْجَا نُوَاظِرْ عَسْجِدِيَّةْ جِدِيْل

آصَارِعْ النَّفْس لَيْن آرِدّ مِشْهَاتْهَا

مَعْ انِّيْ آشُوْف زَيْنٍ مِنْتِثِرْ كِلّ لَيْل

لَلْحِيْن مَا شِفْت لِيْ ذَاتٍ مِثِلْ ذَاتْهَا

مِنْ بَعْدَهَا كَيْف أبَلْقَى لِلْمِشَاعِرْ بِدِيْل

مَا عَادْ تَغْرِيْنِيْ الْفَاتِنْ بِنْظَرَاتْها

مَانِيْب خَايِفْ مِنْ جْرُوْح الزِّمَانْ الثِّقِيْل

خَايِفْ لَوْ آحِبَّهَا وِتْسَوِّيْ سْوَاتْهَا