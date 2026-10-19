لا تَكْشِفْ الْخَافِيْ وْلا تْبُوْح
وْلا تَسْبِقْ أحْدَاثْ اللِّيَالِيْ
إبْدَا نَهَارْ الْيَوْم مَشْرُوْح
صِبْح الأمَلْ لِهْ طَعْم حَالِيْ
لا تَلْعِيْ الْفَايِتْ وَلا تْنُوْح
عِمْر الْحِزِنْ مَا رَدّ غَالِيْ
مِنْ عَهْد طُوْفَانْ النِّبِيْ (نُوْح)
مَحَّدْ مِنْ الضِّيْجَاتْ خَالِيْ
إصْبِرْ عَلَى الْمَكْتُوْب فِيْ اللَّوْح
وِالصَّبِرْ يِحْمَدْ فِيْ التِّوَالِيْ
خَلّ الأمَلْ بِاللّه.. لِكْ دَوْح
إنْ هَيِّرَتْ شَمْس الْمِفَالِيْ
سَافِرْ غِمُوْض وْ عَوِّدْ وْضُوْح
وِازْرَعْ طِمُوْحِكْ فِيْ الْعَلالِيْ
بَابْ اللّه مْشَرَّعْ وْ مَفْتُوْح
وِاللَّى مَعْ اللّه لِكْ خَيَالِيْ