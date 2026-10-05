Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
ثقافة

الْغِيَابْ وِالْأَثَرْ

سالم الزمر's profile picture
سالم الزمر

اللّه يَذْكِرْ صَاحِبٍ لِيْ عَلَى خَيْر

يَوْم اللِّيَالِيْ الْبِيْض حَاضِرْ قُمَرْهَا

مَا ادْرِيْ لِوَيْن وْوَيْن صَارَتْ مَعَاذِيْر

غَابَتْ وِجُوْهٍ مَا بِقَى إلَّا صُوَرْهَا..!

يَا مِنْ يْعَرْفه خَبِّره صَارْ تَغْيِيْر

النَّاسْ تَاهَتْ غَابْ عَنَّا خِبَرْهَا

وَيْن الدِّيَارْ اللَّى لَعَبْنَا بْهَا عْصَيْر

وَيْن الدِّيَارْ تْرَابْهَا أوْ بَحَرْهَا

رَاحَتْ وْحَلَّتْ فِيْ شِجَرْهَا عِصَافِيْر

تَغْرِيْدَهَا مَا يِشْبَهْ اللَّى عِمَرْهَا

(اللَّوْز) غَابْ وْ(سِدْرَةْ الدَّاْر) وِ(الْبِيْر)

يَا كَيْف غَابَتْ غَابْ حَتَّى أثَرْهَا..!

وِالْبَرّ حَتَّى الْبَرّ عَافْ الدَّعَاثِيْر

صَارْ يْتِشَكَّى سَهْلَهَا مِنْ وَعَرْهَا

يَا مِنْ يِبَلِّغْ صَاحِبِيْ وَيْن يَا طَيْر

وَيْن اللِّيَالِيْ وَيْن غَايِبْ قُمَرْهَا..؟!