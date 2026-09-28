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عِضِيْد الْحِكَّامْ

  • في رثاء فقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمة اللّه عليه
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سيف السعدي
دبي

يَا كِبِرْ فَقْدِكْ فِيْ حَشَا (حَاكِمْ دْبَيّ)

وْيَا صَبْرِنَا وِالْفَقْد مَا هُوْ بْيِدَيْنَا

عِضِيْد حِكَّامْ (الْوَصِلْ) شَيْخٍ وْخَيّ

وَآخِرْ عِيَالْ الْعَوْد يَا نَاشِدِيْنَا

اللَّى بِنَى دَارَهْ وْصَارَتْ كَمَا الضَّيّ

دُرَّهْ ثِمِيْنِهْ بَيْن سَاحِلْ وْمِيْنَا

تَبْكِيْك (دَارْ الْحَيّ) يَا مِكْرِمْ الْحَيّ

وْجَمْرَةْ غِيَابِكْ تَحْرِقْ الرُّوْح فِيْنَا

فِيْ كِلّ دَارٍ سِيْرِتِكْ كَنَّهَا الْفَيّ

يَا رِيْف ضِيْفَانْ الْعَنَا الْخَايِفِيْنَا

وِجِيْهِنَا بَعْدِكْ فَلا عَادْهَا هِيّ

وْكِلّ الْمَلامِحْ بِالْأسَى تِكْتِسِيْنَا

الْحِزِنْ خَيَّمْ وِالْفَرَحْ خَاطِرِهْ سَيّ

فِيْ عْيُوْنِنَا وَاضِحْ وْلَوْ مَا حِكَيْنَا

مَا كَنّ قَبْرِكْ يَا ضَنَا الطَّايِلِهْ طَيّ

سِيْرَتْك حَيِّهْ وِالْعَرَبْ خَابِرِيْنَا

يَا غَيْث جُوْدٍ وَدَّعْ الدَّارْ وِالْحَيّ

قَفَّى وْخَلَّى (دْبَيّ) تَبْكِيْ حِنِيْنَا

مَا رِحْت مِنْ دِنْيَا الْفَنَا خَاسِرٍ شَيّ

بِضْيَافَةْ اللَّى يِرْحَمْ الْمِسْلِمِيْنَا

يَا رَبّ.. يَسْقِيْك النِّبِيْ شَرْبَةْ الْمَيّ

مِنْ حَوْض خَيْر الْخَلْق وِالْمُرْسَلِيْنَا