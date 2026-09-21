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كِرُوْم الْعِنَبْ

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البيان
دبي

شعــر: فهد دوحان

ضِيْقيْ أكْثَرْ وِاجْمِعِيْ كِلّ الْعَتَبْ

خَلِّيْ الْغَيْم يْتَهَادَى... كِلّمَا:

ألْمَحْ الْمَا بَيْن صَفْحَاتْ الْهَدَبْ

وَاقْدَرْ أذْبَحْ دَاخِلِيْ كِلّ الظُّمَا

إزْعِلِيْ.. قُوْلِيْ تِعِبْت.. لْأَيْ سِبَبْ

وِاكْسِرِيْ كِلْ شَيّ حَوْلِكْ وَقْتِمَا:

تَشْعِرِيْن إنِّكْ بِحَاجَهْ لِلْغَضَبْ

يَاخِذِكْ لاَبْعَدْ مِدَى فِيْ هَالسِّمَا

تَرْجِعِيْن أجْمَلْ مِنْ كْرُوْم الْعِنَبْ

وَاسْكَرْ أكْثَرْ كِلّ مَا غَيْثِكْ هِمَا

شَتِّتِيْنِيْ وِاجْمِعِيْنِيْ فِيْ صَخَبْ

وِاتْرِكِيْنِيْ بِاشْتَعَالِيْ مِثْلِمَا:

تَشْعِلِيْن الْعِطْر وْيِهْلَكْ بِكْ تَعَبْ

وَاشْتِعِلْ مِثْلِهْ وْلكِنْ: رُبَّمَا

أقْدَرْ أكْتِبْ شَيّ فِيْ يَوْم انْكِتَبْ

(لَمْ يَكُنْ وَصْلِكِ إلاَّ حِلُمَا)

وَقْتَهَا بَسّ أشْعِرْ إنِّكْ بِالْغَضَبْ

كِنْتِيْ أجْمَلْ مِنْ رُمَانِيْ لا رُمَى..!