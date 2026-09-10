«بين المعنى والقصيد».. قراءات شعرية في وادي الحلو

استضافت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، ضمن فعالية قراءات شعرية (بين المعنى والقصيد)، الشاعر غانم بن غنيم الكعبي، والشاعر والإعلامي علي مطر المزروعي. أدار الجلسة الإعلامي عبدالله أحمد، بحضور خميس بن سعيد المزروعي، والي منطقة وادي الحلو، وراشد محمد الزعابي، مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة، إلى جانب عدد من المهتمين بالشعر والأدب.

استهلت الفعالية باستعراض عدة محاور منها المبادرات الثقافية والأدبية، وتجربتهما في الشعر، وقصائد يتبادلها مع متذوقي الشعر منها القصائد الوطنية والاجتماعية. كما يشمل البرنامج فقرة حوارية تفاعلية تتناول محاور متعددة مثل أهمية الشعر في التعبير الثقافي والهوية، ودور الشاعر في المجتمع، وأثر القراءة الشعرية في تنمية الذائقة الأدبية.

وألقى الشاعر علي مطر المزروعي بعض الأبيات الشعرية وقال فيها:

فريدة في وصايفها ورفيعة في معانيها

جميلة تزهي بعلمٍ حباها الله من خيره

جمال العز والهيبة تفرد في أراضيها

باسم سلطان تتكلم ولا ترضى أبد غيره

وشيخٍ مبعد النظر لأجل داره ومن فيها

ومجده يرسم البهجة بما حمله من سيرة

وهذي الشارجة تزهو باسم سلطان بانيها

منارة علم للأمة وهذا من فضل خيره

وهذا اليوم جيناها بوادي الحلو نعنيها

سلام الله على أهلها وواليها مع الديره

فيما أعد الشاعر غانم بن غنيم الكعبي بعض الأبيات الشعرية وقال فيها:

عشقت المعالي وإن تعثّرت قمت وشمْت

أجادي مسيري وأحتفل وطية أجدامي

أدور لذيذ الشرب وإن ما حصل لي صمت

وأجافي مليغ الشرب لو حاين وظامي

كلامي على قد المسايل إذا كِلِّمْتْ

على شان أتحاشا مناقيد من لامي

في ختام الجلسة كرم راشد محمد الزعابي الشاعرين تقديراً لمشاركتهما في الفعالية.