بَحْر وْسِفِيْنِهْ

صَاحْ وَالْحَقْت الصِّيَاحْ صْيَاحْ وَارْبَكْت الْمَنَابِرْ

وِاسْتِمَدّ الصَّوْت نَبْرَاتِهْ مِنْ الْفِكْره اللّعِيْنِهْ

إنْ تِقَاسَمْنَا خِطُوْط الطُّوْل خَانَتْنَا الْمِسَاطِرْ

وِانْ تِقَاسَمْنَا خِطُوْط الْعَرْض يَا كِبْر الْغِبِيْنِهْ

أوَّلْ الْجَلْسِهْ تِرَبَّعْت وْحَمَاسِيْ كَانْ قَاصِرْ

لَيْن شِفْت الضِّلْع مِنْ كِبْرَهْ تِمَايَلْ فِيْ يِدَيْنِهْ..!

وِانْبِثَقْ مِنْ رَاسِيْ أوْرَاقْ وْتَعَابِيْر وْمَحَابِرْ

أثْرَهَا كَانَتْ قَبِلْ نِتْقَاسَمْ أحْزَانِهْ دِفِيْنِهْ

قَالْ: وِشْ رَايِكْ نِغَامِرْ.. قلت: وِشْ يَعْنِيْ نِغَامِرْ..؟!

قَالْ: يَعْنِيْ يِبْلَعْ الْبَحْر الْمُوَانِيْ وِالسِّفِيْنِهْ

قِلْت:هذِيْ فِكْرِةٍ كَانَتْ تَرَاوِدْنِيْ وَاسَافِرْ

مَعْ ظَلامْ اللَّيْل لَيْن الصِّبْح يِفْجَعْنِيْ جِبِيْنِهْ

صَاحِبِيْ بَدْرِيْ عَلَيْك إنْ كِنْت يَا فَهِّيْم شَاطِرْ

غَيْرِكْ أشْطَرْ مِنْك مَكْلُوْم السَّهَمْ بَيْن أصْبِعَيْنِهْ

لا تْحَاوِرْنِيْ عَلَى هَالشَّكْل أنَا مَانِيْ مْحَاوِرْ

رَجْل صَامِتْ بَالِعٍ هَمِّهْ وْلَمْحَاتِهْ حِزِيْنِهْ

مِنْ بَعَدْهَا غَيِّرْ الْمَوْضُوْع وِالاَّ قِمْت أغَادِرْ

جَفّ شَرْحِيْ وَاحْتِرِمْك.. وْفِكْرِتِكْ فِكْره لعِيْنِهْ..!