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الْوَطَنْ وِالشَّعْب

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البيان

شعــر: علي بن الشايب القحطاني

يَا مَوْطِنِيْ مَا فِيْه شَرْوَاكْ

بَيْن الدُّوَلْ هذِيْ وْلا ذِيْك

مِثْل الْبَدِرْ مِنْ بَيْن الافْلاكْ

مِتْفَرِّدٍ مَحْدٍ يِسَاوِيْك

يَا مَوْطِنِيْ وِالرُّوْح تِفْدَاكْ

وْتِفْدَى شْيُوْخٍ سَاكِنِهْ فِيْك

مِنْ حَدّ سِيْفِكْ لَيْن صَحْرَاكْ

جْنُوْد لِرْمَالِكْ وْشَاطِيْك

الشَّعْب فِيْ لازِمْك وِرْضَاكْ

مِثْل السِّيُوْف فْـــ.. قَبْضَةْ ايْدَيْك

يَا مَوْطِنِيْ مَعْذُوْرَهْ عْدَاكْ

يَوْم انّهَا مَشْغُوْلِةٍ فِيْك

غَطَّتْ عَلَى أصْدَاهُمْ أصْدَاكْ

وِيْغِيْظِهُمْ مَجْدِكْ وْطَارِيْك

وْمَا اقُوْل غَيْر الرَّبّ يِرْعَاكْ

وَاللّه يِعَادِيْ مِنْ يِعَادِيْك