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السِنَّةْ الْمِسْتَحَبّةْ

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البيان

شعــر: خالد بن طفلان

يَكْرِهُوْن اللَّيْل وَآنَا بَيْنِيْ وْبَيْنِهْ زِمَالِهْ

أزْعِلِهْ مِنْ كَثْرَةْ عْتَابِيْ وْيَرْضِيْنِيْ مَهَبّهْ

مَا مَعِيْ غَيْر الشِّعُوْر وْمَوْهِبَةْ شِعْر وْرِسَالِهْ

وْفِكِرْ أشْبَهْ فِيْ مِجَرّ السَّيْل وِالاَّ فِيْ مِصَبّهْ

الْعِيُوْن اللَّى تِخَطْف الْبَالْ مِنْ عِزّ انْشِغَالِهْ

غِصْت فِيْهَا وَاثْر حَتَّى لِلْعِيُوْن السُّوْد غُبّهْ..!

كَمّ وَجْهٍ يِعْتِرِضْ فِيْ الدَّرْب وَاوَقِّفْ قْبَالِهْ

مِنْ بَعَدْ مَا غِبْت عَنْ عَيْنِيْ مَا غَيْر أمْشِيْ وَاشَبِّهْ

لا تِمَادَى فِيْ الصِّدُوْد وْتَتْرِكْ الْقَلْب وْوِصَالِهْ

إنْت تَذْنِبْ بَسّ مَا حَطَّيْت لِكْ فِيْ الذَّنْب سِبِّهْ

يَا حَبِيْبيْ كَانِكْ مْبَذِّرْ مْبَذِّرْ لا مَحَالِهْ

بَذِّرْ بْوَصْلِكْ عَلَى قَلْبِيْ وْبَذِّرْ فِيْ الْمَحَبّهْ

الْوَصِلْ لا صَارْ مِنْ خَاطِرْ نِظِيْف يْطِيْب فَالِهْ

بَسّ لا مِنْ صَارْ فِيْ بَطْنِهْ رِيَا مَانِيْ بَاحِبِّهْ

الْعَطَا فِيْ غَيْر حِلِّهْ يِعْتَبَرْ مِثْل الضَّلالِهْ

وِالْعَطَا اللَّى فِيْ الْمِكَانْ الصَّحّ سِنِّهْ مِسْتَحَبّهْ

مِنْ فِقَدْ حَلّ الْجِمَالِهْ مَا لِقَى رَدّ الْجِمَالِهْ

كَمّ وَاحِدْ مِنْ جِمِيْلِهْ مَا لِقَى غَيْر الْمِسَبّهْ..!

كِلّ مَا اذَكِّرْه فِيْ رَبّهْ نِطَقْ لَفْظ الْجَلالِهْ

وَاثْر مَا كِلٍ لا ذَكَّرْتِهْ بِرَبّهْ خَافْ رَبّهْ

وِدِّيْ أسْهِمْ فِيْ مِجَالاتْ الشِّعِرْ وَافْصِلْ مِجَالِهْ

وْكِلّ مَا اكْتِبْ بَيْت فِيْ غَيْرِهْ يِعَوِّدْ يِنْكِتِبْ بِهْ..!