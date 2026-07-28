انطلاق ملتقى الشعر العربي الـ 5 في بنين





تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهدت جمهورية بنين فعاليات الدورة الخامسة من ملتقى الشعر العربي في العاصمة كوتونو، والذي نظمته إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة بالتنسيق مع جمعية التعاون الثقافية، بمشاركة عشرة شعراء ونخبة من الأكاديميين والمهتمين باللغة العربية، إلى جانب جمع كبير من أساتذة الجامعات والشعراء ومحبي الأدب العربي.



ويأتي الملتقى في إطار مبادرات الشارقة الهادفة إلى دعم اللغة العربية وتعزيز حضور الشعر العربي في القارة الأفريقية، وترسيخ جسور التواصل الثقافي، واكتشاف المواهب الأدبية ورعايتها.

حظي حفل الافتتاح بحضور ممثل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بنين أحمد سيف المزروعي، وعدد من المسؤولين والأكاديميين، منهم: النائب البرلماني كولاوولي جمعة أغبون، والدكتور أبوبكر صالح ممثل رئيس الاتحاد الإسلامي في بنين، وغيرهم من الشخصيات.



وأكد المتحدثون في كلماتهم أن الملتقى أسهم، على مدى دوراته المتعاقبة، في تنشيط الحركة الشعرية في بنين، وتعزيز حضور اللغة العربية، مثمنين دعم صاحب السمو حاكم الشارقة للمبادرات الثقافية الهادفة إلى خدمة الأدب العربي ونشره.



«قراءات»

وتضمن الملتقى محاضرتين علميتين حول الشعر العربي في بنين، أعقبتهما أمسية شعرية شارك فيها 7 شعراء قدموا قصائد تناولت الهوية واللغة العربية والقيم الإنسانية.



أنشد الشاعر عبدالمجيب بونو قصيدة بعنوان «لغة الرسالة وبناء الحضارة»، قائلاً:

فيا لغة الضاد بها عز مؤمن

بها أشرق التاريخ وازدان موطن



فيا لغة الضاد التي دل شأنها

جميع التراث ضمنه ذاك شاحن

وألقى الشاعر محمد مجاب النجاحي قصيدته «لغة الضاد» قائلاً:

يا لغة الضاد يا نورا لنا سطعا

بك الهدى شرف الرحمن من سمعا



لؤلؤة لغة القرآن ترتيلها

وفي حروفك سر يملأ الورعا



وقرأ الشاعر عثمان أوروسنغي عبدالصمد في قصيدة بعنوان: «من مميزات اللغة العربية»:

أم اللغات تفردت بكرامة

فالضاد خير النطق باللهجات



لغة بها نزل الكتاب مباركا

وهدى ومنبع مجمعِ الخيرات



وقال الشاعر إلاري عبد الجليل أشامو في قصيدته «من لسان القرآن إلى رحمة الرحمن»:

يا لغة الضاد يا من قدت للقمم

درب السلام وتحيي القلب بالحكم



فيك الكتاب تجلى معجزا أبدا

وفيك أسرار توحيد ومعتصم





وفي الختام تم إعلان نتائج المسابقة الشعرية، وإصدار عدد من التوصيات الداعية إلى دعم الحركة الشعرية وتعزيز حضور اللغة العربية في جمهورية بنين.