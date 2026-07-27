سَجَّةْ قِدَمْ

شعر: حمد الميموني

ضَاقَتْ الدِّيْرِهْ عَلَى الرِّجْلِيْ وْسَجّ أقْدَامِهْ

مِنْ مَحَابِيْس الْجِبَالْ وْمِنْ خَشَاشْ الْوَادِيْ

وَيْن يِلْقَى مِنْ تِحِدِّهْ نَفْسِهْ اللوَّامه

لِلطِّرِيْق الْمِسْتِوِيْ.. وِالاَّ الْمِكَانْ الْهَادِيْ

لِيْ ثَلاثْ سْنِيْن كَنِّيْ دَاخِلٍ دَوَّامه

عَايِشْ الْغُرْبه مَا بَيْن أهْلِيْ وْوِسْط بْلادِيْ..!

مَا عَلَى رَاسِيْ تَحَتْ شَمْس النَّهَارْ عْمَامه

وْلا وَرَايْ الْيَا غِدَيْت مْعَ الدِّرُوْب مْنَادِيْ

مِنْ تِقَاصِيْه الْحَيَاهْ وْتِسْتِبِيْح أحْلامه

جَاهْ مَا جَا اللَّى مَا بَيْن النَّارْ وِالْحَدَّادِيْ

بِالزِّمَانْ اللَّى لِيَالِيّهْ أطْوَلْ مْن ايَّامه

شَيّ عَادِيْ لَوْ يِرُوْح وْشَيّ مَا هُوْ عَادِيْ

وِالْعِيُوْن اللَّى تِمَنَّى الْهَمّ يَرْخِيْ الْهَامه

جِعْلَهَا تِفْدَى الْعِيُون اللَّى رُبَتْ بِفْوَادِيْ

أشْعِرْ بْضَعْفِيْ لْيَا هَبّ الْغَرَامْ أنْسَامه

وَاتِقَلَّــدْ قُوِّتِيْ.. لِمْوَاجَهَةْ حِسَّادِيْ