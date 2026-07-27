صَوْت الذِّكْرِيَاتْ

شعــر: أحمد صالح البحا

مَا كِسَاكْ إلاَّ شِعَاعْ الشَّمْس يَا الْغِصْن الطِّرُوْب

وْمَا فِرِحْت إلاَّ وْرَدّ اللَّيْل صَوْت وْذِكْرِيَاتْ

لَوْ تِسَاوِرْك الْوِجِيْه الْعَابِسِهْ مِنْ كِلّ صَوْب

لا تِخَيِّبْك الظِّنُوْن اللَّى تِعَلِّمْك الثِّبَاتْ

يَا حَبِيْبِيْ لا تِوَرِّيْنِيْ تِبِلاَّدْ الْقِلُوْب

وِانْت غَيْثٍ يَحْيِيْ أمْوَاتْ الْمِشَاعِرْ وِالنِّبَاتْ

كَيْف أتُوْبِكْ وِانْت مِنْ يَخْطِيْ وْنَظْرَاتِهْ تِتُوْب..؟!

كَيْف أسَافِرْ وِانْت وَجْهِكْ سِعْد عَيْن وْمِغْرِيَاتْ

هَاتِنِيْ مِنْ ضَيْعَةْ الأيَّامْ يَا الظِّبْي اللِّعُوْب

لَيْه مَا تَرْمِيْ تِفَاصِيْلِكْ مِنْ الأرْبَعْ جِهَاتْ..؟!

وَاللّه إنْ عَيْنِيْ تِشُوْفِكْ كِلّ مَا نَسْنَسْ هِبُوْب

وْوَاللّه إنْ بَاقِيْ أحِبِّكْ وَحْدَهَا رَاحَتْ وْجَاتْ

وْوَاللّه إنْ مَانِيْ مَعِكْ غَالِبْ وْلا جِيْت مْغَلُوْب

إنْت قَسْمِيْ وِانْقِسَامِيْ وِالْعَطَا وِالْمِعْطِيَاتْ

سَامَحْ اللّه كِلّ خِطْوَهْ فِيْ مِتَاهَاتْ الدِّرُوْب

يَوْم مَا تِسْمَحْ ظِرُوْف وْيَوْم مَا تِجْمَعْ شِتَاتْ

مَا عَرَفْت أرْضِيْك سَامِحْنِيْ عَلَى كِثْر الذِّنُوْب

إنْتَهَزْت أوْجَاعِكْ اللَّى بَيْن لَيْه وْجَلْد ذَاتْ

الثِّقُوْب اللَّى تِبِثّ النُّوْر مَازَالَتْ ثِقُوْب

وِالْكَلامْ اللَّى قِلِيْلِهْ دَلّ عَرَّاهْ السِّكَاتْ