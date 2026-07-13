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صَرْح الشِّمُوخ

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البيان

شعــر: سلطان العقل

إسِرْ يَا لَيْل الْهِوَاوِيْ وِالْخَيَالْ إطْلِقْ عَنَانِهْ

الْعِلِيْل اللَّى مَعِكْ يِحْتَاجْ نَسْمَتْك الْعِلِيْلِهْ

الْمَحَبِّهْ فِيْ ضِمِيْر الْمِهْتِوِيْ مِثْل الأمَانِهْ

يِجْتِهِدْ مِنْ دُوْنَهَا مِثْل الْمِجَاهِدْ فِيْ سِبِيْلِهْ

وِانْت يَا اللَّى غَلْطِتِكْ مِنْ بَابْ تَقْدِيْر وْمِيَانِهْ

سَالْفَتْنَا قِدْ تَعَدَّتْ سَالْفَةْ خِلّ وْخِلِيْلِهْ

لَيْه أفَكِّرْ فِيْ الْمِفَارَقْ وِالْمَعَاتَبْ وِالْخِيَانِهْ

وِانْت فِيْ عَيْنِيْ مَا غَيْرِكْ بِالتِّوَاصِيْف الْجِمِيْلِهْ

لا تِمَايَلْ عُوْدِكْ اللَّى سَاحِرْ الْقَلْب بْلِيَانِهْ

ضِعْت لَوْ إنِّيْ أوَصِّفْ لِلْمِضَيِّعْ وِالدِّلِيْلِهْ..!

إنْت وَرْد وْرِيْح عُوْد وْنَفْح هَيْل وْصَبّ دَانِهْ

وِالْمِدَايِحْ فِيْ مِدَى حِسْنِكْ أحِسّ انْهَا قِلِيْلِهْ

مِنْ عِشَقْ شَرْوَاكْ شِفْتِهْ فِيْ الزِّمَنْ (عَنْتَرْ) زِمَانِهْ

مِعْتِلِيْ صَرْح الشِّمُوْخ وْمِعْتِلِيْ ظَهْر الْكِحَيْلِهْ

الْقُمَرْ يَجْلِسْ مِكَانِكْ وِانْت تَجْلِسْ فِيْ مِكَانِهْ

مَا نِفَرِّقْ بَيْنِكْ وْبَيْن الأمُوْر الْمِسْتَحِيْلِهْ

مَعْك يِنْهَالْ الشِّعُوْر وْتِسْتَعَادْ الإسْطُوَانِهْ

يِنْتِمِيْ لِكْ مِثِلْ مَا انْتِهْ فِيْ الْمَحَبِّهْ تِنْتِمِيْ لِهْ

كَيْف مَا اصْافِحْ يِمِيْنِكْ وِالشِّعُوْر أصْدَرْ بَيَانِهْ

وَانْت تَعْرِفْنِيْ مَا ادَانِيْ رَاعِيْ الْيَمْنَى الْبِخِيْلِهْ